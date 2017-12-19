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22:19 (мск), источник: РИА Новости

Россия впервые официально использовала блокчейн

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начали обмен документами с использованием технологии блокчейн, сообщает банк во вторник.

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Источник: РИА Новости

«В стадию опытно-промышленной эксплуатации запущен совместный проект Сбербанка и Федеральной антимонопольной службы РФ «Цифровое взаимодействие ФАС России с банками и хозяйствующими субъектами на основе технологии блокчейн», — говорится в сообщении.

Ранее в рамках пилотного проекта ФАС со Сбербанком, а также компаниями «Аэрофлот», «Русский уголь», «Фортеинвест» и другими были изучены возможности распределенного хранения документов для повышения скорости, надежности и качества взаимодействия. По результатам пилотного проекта были согласованы требования по реализации системы и ее дальнейшему развитию.

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В настоящее время запущен процесс, при котором информация и документы, которыми обмениваются ФАС со Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде с использованием технологии блокчейн и сертифицированных в РФ средств криптографии, отмечает банк.

Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают, в частности, криптовалюты, в том числе самая популярная — биткоин. Главным преимуществом блокчейна считается безопасность, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в базе информацию, а также анонимность операций с криптовалютами.

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
Технология в силе: Сбербанк и Альфа-банк «замутили» на блокчейне
Во время загрузки произошла ошибка.
30 ноября© Ньюстюб
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