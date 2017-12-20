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06:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Проезд по Единой транспортной карте в Новосибирске стал дороже

Рублевую скидку отменили до конца следующего года, а в мэрии рассказали о причинах такого решения.

Источник: Комсомольская правда

В конце прошлой недели особо бдительные новосибирцы заметили: при оплате проезда в транспорте скидку в 1 рубль они больше не получают. Вот это новогодний сюрприз — вместо подарка, наоборот, бонуса лишили. Раньше сибиряки, прикладывая карту к терминалу в метро, троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусных маршрутах, платили на рубль меньше установленного тарифа.

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Сейчас льготы для всех среднестатистических новосибирцев по стандартной карте уже нет. То есть это был сниженный тариф не для незащищенных групп граждан — студентов или пенсионеров, а для абсолютно всех владельцев карт, этакий бонус.

Распоряжение о приостановлении действия скидки появилось на сайте мэрии, а также на сайте «Пассажиртрансснаба»:

«Уважаемые пользователи Единых транспортных карт!

Уведомляем вас о вступлении в силу постановления мэрии города Новосибирска от 12.12.2017 № 5524 «О приостановлении действия отдельных постановлений мэрии города Новосибирска». В соответствии с данным постановлением предоставление скидки в 1 рубль на стоимость проезда по ЕТК в городском муниципальном общественном транспорте приостановлена до 31.12.2018.

В мэрии Новосибирска рассказали, почему решили отказаться от «благотворительности».

— Данное решение принято в связи с ухудшением финансового положения муниципальных предприятий из-за высокой себестоимости перевозок пассажиров, вызванной износом подвижного состава и транспортной инфраструктуры, ростом затрат на электроэнергию, ГСМ, запчасти, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента «Комсомолки».

Но отчаиваться не стоит — к вопросу о новом введении скидок могут вернуться в случае пересмотра максимального тарифа на перевозки в автобусах, троллейбусах, метро и трамваях: если основной тариф вырастет, скидка может вернуться, однако разница с сегодняшней платой вряд ли уже будет заметна.

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