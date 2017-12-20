Проезд по Единой транспортной карте в Новосибирске стал дороже
Рублевую скидку отменили до конца следующего года, а в мэрии рассказали о причинах такого решения.
Рублевую скидку отменили до конца следующего года, а в мэрии рассказали о причинах такого решения.
В конце прошлой недели особо бдительные новосибирцы заметили: при оплате проезда в транспорте скидку в 1 рубль они больше не получают. Вот это новогодний сюрприз — вместо подарка, наоборот, бонуса лишили. Раньше сибиряки, прикладывая карту к терминалу в метро, троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусных маршрутах, платили на рубль меньше установленного тарифа.
Сейчас льготы для всех среднестатистических новосибирцев по стандартной карте уже нет. То есть это был сниженный тариф не для незащищенных групп граждан — студентов или пенсионеров, а для абсолютно всех владельцев карт, этакий бонус.
Распоряжение о приостановлении действия скидки появилось на сайте мэрии, а также на сайте «Пассажиртрансснаба»:
«Уважаемые пользователи Единых транспортных карт!
Уведомляем вас о вступлении в силу постановления мэрии города Новосибирска от
В мэрии Новосибирска рассказали, почему решили отказаться от «благотворительности».
— Данное решение принято в связи с ухудшением финансового положения муниципальных предприятий
Но отчаиваться не стоит — к вопросу о новом введении скидок могут вернуться в случае пересмотра максимального тарифа на перевозки в автобусах, троллейбусах, метро и трамваях: если основной тариф вырастет, скидка может вернуться, однако разница с сегодняшней платой вряд ли уже будет заметна.