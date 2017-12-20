Одиннадцать судов заложат на хабаровском заводе в 2018 году

«Планируется строительство нескольких судов на 2018 год. Два рыбодобывающих судна. Согласно заключенному договору, строительство в апреле начнется, финансирование тогда же. Также планируется начать строительство краболовов — семи штук. И буксиров “река-море” — два. В общей сложности 11», — рассказал гендиректор предприятия Игорь Васько.

Он уточнил, что рыболовные траулеры построят для владивостокской компании, сдадут их к 2021 году. Краболовы будут сдавать по два в год. Их изготовят для компании «Север» из Хабаровска.