Одиннадцать судов заложат на хабаровском заводе в 2018 году
В 2018 году АО «Хабаровский судостроительный завод» приступит к строительству 11 судов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
В 2018 году АО «Хабаровский судостроительный завод» приступит к строительству 11 судов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».
«Планируется строительство нескольких судов на 2018 год. Два рыбодобывающих судна. Согласно заключенному договору, строительство в апреле начнется, финансирование тогда же. Также планируется начать строительство краболовов — семи штук. И буксиров “река-море” — два. В общей сложности 11», — рассказал гендиректор предприятия Игорь Васько.
Он уточнил, что рыболовные траулеры построят для владивостокской компании, сдадут их к 2021 году. Краболовы будут сдавать по два в год. Их изготовят для компании «Север» из Хабаровска.
Буксиры заказала лизинговая компания, потом она передаст их Амурскому судостроительному заводу. Эти суда сдадут спустя два года после начала строительства.