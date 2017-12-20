Владивостокцев предостерегают от «серости» работодателей
Проблема неформальной занятости населения на сегодняшний день является для российской экономики одной из самых актуальных, сообщили Deita. ru в администрации Владивостока.
Проблема неформальной занятости населения на сегодняшний день является для российской экономики одной из самых актуальных, сообщили Deita. ru в администрации Владивостока.
Работники, не оформленные на работу или занимающиеся неучтенной деятельностью, получающие «серую» зарплату в конвертах, практически лишены возможности социальной и правовой защиты. Они не платят налоги и не участвуют в формировании соответствующих социальных отчислений, что ограничивает бюджетные возможности государства.
Уклоняясь от уплаты налогов и взносов, работники ухудшают своё социальное обеспечение. Ведь от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья или затратах на обучение детей, лечение.
Для легализации своей деятельности гражданину необходимо официально получить статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать компанию (юридическое лицо).
Разобраться в порядке регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица поможет сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. В разделе «Физические лица» → «Создание своего бизнеса» размещены пошаговые инструкции как стать официально зарегистрированным лицом.
После регистрации индивидуальный предприниматель или компания, оказывающие услуги, могут осуществлять деятельность как по общей системе налогообложения, так и применять специальные режимы налогообложения, введенные для облегчения взаимодействия малого предпринимательства с налоговой службой.
Разделы сайта «Индивидуальный предприниматель» и «Юридические лица» содержат тематические подразделы о налогах, которые помогут определиться с режимом налогообложения.
Оплатив налоги, граждане легализуют свой доход, что важно для утверждения своего статуса — пишет ФНС.
О случаях выплаты заработной платы в конверте, уклонения работодателя от заключения трудового договора можно сообщить, позвонив по телефону «горячей линии» управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю: