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03:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокцев предостерегают от «серости» работодателей

Проблема неформальной занятости населения на сегодняшний день является для российской экономики одной из самых актуальных, сообщили Deita. ru в администрации Владивостока.

Работники, не оформленные на работу или занимающиеся неучтенной деятельностью, получающие «серую» зарплату в конвертах, практически лишены возможности социальной и правовой защиты. Они не платят налоги и не участвуют в формировании соответствующих социальных отчислений, что ограничивает бюджетные возможности государства.

Уклоняясь от уплаты налогов и взносов, работники ухудшают своё социальное обеспечение. Ведь от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья или затратах на обучение детей, лечение.

Напомним, любая деятельность, направленная на получение дохода, облагается налогом.

Для легализации своей деятельности гражданину необходимо официально получить статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать компанию (юридическое лицо).

Разобраться в порядке регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица поможет сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. В разделе «Физические лица» → «Создание своего бизнеса» размещены пошаговые инструкции как стать официально зарегистрированным лицом.

После регистрации индивидуальный предприниматель или компания, оказывающие услуги, могут осуществлять деятельность как по общей системе налогообложения, так и применять специальные режимы налогообложения, введенные для облегчения взаимодействия малого предпринимательства с налоговой службой.

Разделы сайта «Индивидуальный предприниматель» и «Юридические лица» содержат тематические подразделы о налогах, которые помогут определиться с режимом налогообложения.

В случае, если получение дохода от оказания услуг не осуществляется на постоянной основе и носит разовый характер, необходимо задекларировать доход, подав в налоговую инспекцию декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Оплатив налоги, граждане легализуют свой доход, что важно для утверждения своего статуса — пишет ФНС.

О случаях выплаты заработной платы в конверте, уклонения работодателя от заключения трудового договора можно сообщить, позвонив по телефону «горячей линии» управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю: 8 (423) 241−13−51. Телефон работает круглосуточно в режиме автоответчика.

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