Кафе корейской кухни в ТЦ «Черемушки» закрыли из-за тараканов
Деятельность общепита приостановлена по решению суда на 60 суток.
Деятельность общепита приостановлена по решению суда на 60 суток.
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Работу кафе корейской кухни «Mикан», расположенного в ТЦ «Черемушки» во Владивостоке, приостановили на 60 суток по решению суда за многочисленные нарушения. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, передает ИА PrimaMedia.
«Нарушается технологический процесс приготовления пищи, не обеспечивается должным образом производственный лабораторный контроль факторов окружающей и производственной среды, контроль качества и безопасности продукции на всех этапах ее приготовления и реализации, в том числе по органолептическим,
По факту выявленных нарушений в отношении юрлица был составлен протокол об административном правонарушении и направлен по подведомственности в Первореченский районный суд Владивостока.
Суд, исследовав материалы административного дела, назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе «MИКАН» сроком на 60 суток.