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04:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Кафе корейской кухни в ТЦ «Черемушки» закрыли из-за тараканов

Деятельность общепита приостановлена по решению суда на 60 суток.

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Работу кафе корейской кухни «Mикан», расположенного в ТЦ «Черемушки» во Владивостоке, приостановили на 60 суток по решению суда за многочисленные нарушения. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, передает ИА PrimaMedia.

Специалисты при проверке обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения.

«Нарушается технологический процесс приготовления пищи, не обеспечивается должным образом производственный лабораторный контроль факторов окружающей и производственной среды, контроль качества и безопасности продукции на всех этапах ее приготовления и реализации, в том числе по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, не обеспечивается эффективное проведение дезинсекционных мероприятий (в помещении кафе обнаружены тараканы)», — отмечается на сайте ведомства.

По факту выявленных нарушений в отношении юрлица был составлен протокол об административном правонарушении и направлен по подведомственности в Первореченский районный суд Владивостока.

Суд, исследовав материалы административного дела, назначил наказание в виде приостановления деятельности кафе «MИКАН» сроком на 60 суток.

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