«Аврора» возобновляет рейсы Хабаровск-Нерюнгри
Полёты будут выполняться два раза в неделю.
Полёты будут выполняться два раза в неделю.
С 3 января 2018 года авиакомпания «Аврора» возобновляет регулярные рейсы по маршруту
— Продолжительность полёта 2 часа 30 минут, стоимость билета в одну сторону составит от 5 640 рублей с учетом сборов, — отметила сотрудник «Авроры» Галина Подзолкова. По расписанию вылеты из Хабаровска по вторникам назначены на 10.00 местного времени, из Нерюнгри в 12.40. По субботам вылет из Хабаровска в 09.00, обратный из Нерюнгри в 11.40.