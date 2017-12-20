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04:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Аврора» возобновляет рейсы Хабаровск-Нерюнгри

Полёты будут выполняться два раза в неделю.

С 3 января 2018 года авиакомпания «Аврора» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Хабаровск-Нерюнгри и обратно. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе предприятия, полёты будут выполняться самолётом «Бомбардье Дэш 8 Q400» по вторникам и субботам.

— Продолжительность полёта 2 часа 30 минут, стоимость билета в одну сторону составит от 5 640 рублей с учетом сборов, — отметила сотрудник «Авроры» Галина Подзолкова. По расписанию вылеты из Хабаровска по вторникам назначены на 10.00 местного времени, из Нерюнгри в 12.40. По субботам вылет из Хабаровска в 09.00, обратный из Нерюнгри в 11.40.

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