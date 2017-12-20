В Хабаровском крае в «Твердохлебово» достроили 50 квартир для детей-сирот

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае прокуратура добилась ввода в эксплуатацию 50 квартир для детей-сирот в многострадальном «Твердохлебово». Их должны были сдать ещё в конце 2013 года, однако застройщик растратил перечисленные ему 50 миллионов рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, в 2013 году региональный минстрой заключил с генеральным директором ООО «Капитель» госконтракты на строительство квартир для льготников в селе Мирном. Застройщик обязался возвести и передать квартиры в собственность субъекта до конца 2013 года.

Однако прокуратура установила, что в министерстве допустили нарушения в конкурсной документации и выборе подрядчика, а также финансировали ООО «Капитель» без должного контроля за ходом строительства. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в результате гендиректор фирмы, используя своё служебное положение, растратил перечисленные деньги и сорвал сроки контракта.

Прокурор Хабаровского края внёс четыре представления губернатору. Ход устранения нарушений контролировался в рамках межведомственных совещаний. В результате компания завершила строительство первой очереди жилого дома и в декабре 2017 года передала 50 квартир для детей-сирот в собственность региона.