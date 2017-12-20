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04:39 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае в «Твердохлебово» достроили 50 квартир для детей-сирот

Ход работ до победного конца вела прокуратура региона.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае прокуратура добилась ввода в эксплуатацию 50 квартир для детей-сирот в многострадальном «Твердохлебово». Их должны были сдать ещё в конце 2013 года, однако застройщик растратил перечисленные ему 50 миллионов рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, в 2013 году региональный минстрой заключил с генеральным директором ООО «Капитель» госконтракты на строительство квартир для льготников в селе Мирном. Застройщик обязался возвести и передать квартиры в собственность субъекта до конца 2013 года.

Однако прокуратура установила, что в министерстве допустили нарушения в конкурсной документации и выборе подрядчика, а также финансировали ООО «Капитель» без должного контроля за ходом строительства. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в результате гендиректор фирмы, используя своё служебное положение, растратил перечисленные деньги и сорвал сроки контракта.

Прокурор Хабаровского края внёс четыре представления губернатору. Ход устранения нарушений контролировался в рамках межведомственных совещаний. В результате компания завершила строительство первой очереди жилого дома и в декабре 2017 года передала 50 квартир для детей-сирот в собственность региона.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в мае 2013 года «Капитель» взяла на себя обязательство за полгода построить в жилом комплексе «Твердохлебово» 311 квартир для выпускников детдомов и интернатов. Однако к весне 2015 года сдать в эксплуатацию с трудом удалось только три из шести запланированных домов. Остальные стояли недостроенными, пока в ситуацию не вмешались представители краевой власти. Последний срок сдачи квартир, который озвучили в минстрое — конец 2017 года. Гендиректора компании приговорили к четырём годам в колонии строгого режима, а уголовное дело против бывшего министра строительства края рассматривается в суде.

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