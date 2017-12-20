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05:08 (мск), источник: Восток Медиа

Завод в Хабаровске разработал обеззараживающее средство для МЧС

Его будут использовать против стойких патогенных вирусов, бактерий и грибов.

Источник: РИА "Новости"

Резидент ТОР «Хабаровск» разработал обеззараживающее средство для МЧС. Компания «Профидез-ДВ» по заявке спасателей из Приморского края создала современное вещество против стойких патогенных вирусов, бактерий и грибов. Поставки спецсредства начнутся в 2018 году.

Производить новое вещество будут на заводе современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств. РИА «Восток-Медиа» писало, что он заработал в этом году на площадке индустриального парка «Авангард» в ТОР «Хабаровск». Предприятие уже сформировало производственную программу на 2018 год и планирует, помимо спасателей, обеспечить крупные медицинские учреждения и ведомства Дальнего Востока продукцией на общую сумму около 70 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, линейка продукции компании насчитывает больше 30 продуктов, в будущем ассортимент расширят. Сейчас в город доставляют вторую линию по розливу и упаковке различных средств. На дальнейших этапах развития резидент построит собственную производственную площадку, а к 2022 году планирует выйти на рынки стран АТР.

«Мы ведём регулярное взаимодействие с дочерней организацией Корпорации развития Дальнего Востока — управляющей компанией ТОР “Хабаровск”. В настоящее время подали заявку на организацию автобусного маршрута и установку остановки общественного транспорта вблизи завода. Этот вопрос для нас является актуальным, так как всё больше производств появляется вокруг, все больше людей работают», — рассказал и. о. директора ООО «Профидез-ДВ» Виктор Юрченко.

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