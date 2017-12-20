Завод в Хабаровске разработал обеззараживающее средство для МЧС
Его будут использовать против стойких патогенных вирусов, бактерий и грибов.
Его будут использовать против стойких патогенных вирусов, бактерий и грибов.
Резидент ТОР «Хабаровск» разработал обеззараживающее средство для МЧС. Компания «Профидез-ДВ» по заявке спасателей из Приморского края создала современное вещество против стойких патогенных вирусов, бактерий и грибов. Поставки спецсредства начнутся в 2018 году.
Производить новое вещество будут на заводе современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств. РИА «Восток-Медиа» писало, что он заработал в этом году на площадке индустриального парка «Авангард» в ТОР «Хабаровск». Предприятие уже сформировало производственную программу на 2018 год и планирует, помимо спасателей, обеспечить крупные медицинские учреждения и ведомства Дальнего Востока продукцией на общую сумму около 70 миллионов рублей.
«Мы ведём регулярное взаимодействие с дочерней организацией Корпорации развития Дальнего Востока — управляющей компанией ТОР “Хабаровск”. В настоящее время подали заявку на организацию автобусного маршрута и установку остановки общественного транспорта вблизи завода. Этот вопрос для нас является актуальным, так как всё больше производств появляется вокруг, все больше людей работают», — рассказал и. о. директора ООО «Профидез-ДВ» Виктор Юрченко.