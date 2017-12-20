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05:57 (мск), источник: Вести - Красноярск

Депутаты горсовета приняли бюджет Красноярска на три года вперёд

Красноярск будет жить по средствам и надеяться на помощь краевой и федеральной казны. Депутаты горсовета единогласно приняли бюджет города на три года вперёд. Куда направят финансовый поток?

Источник: Вести - Красноярск

В 2018 году власти Красноярска смогут потратить чуть более 28 миллиардов рублей. Больше половины пойдёт на социальную сферу. Например, на капитальный ремонт аварийных, строительство и приобретение новых школ. Более пяти миллиардов в трёхлетнем периоде пойдут на подготовку к Универсиаде, аварийное жильё расселят, почти два миллиарда направят на автомагистрали.

«Строительство подъездного пути к ледовому дворцу “Платинум-Арена”, продолжить строительство транспортной развязки в микрорайоне “Тихие зори” и привести в нормативное состояние свыше 50 километров городских дорог», — сообщила руководитель департамента финансов администрации Красноярска Ирина Хаснутдинова.

За главный финансовый документ мегаполиса 26 депутатов проголосовали единогласно. Правда, с оговорками, которые рассмотрят при появлении дополнительных денег. «Каждый депутат бился за то, чтобы прошло его протокольное решение. Удивительно, что почти все пожелания были включены», — отметила председатель Красноярского горсовета Татьяна Казанова.


Глава Красноярска Сергей Ерёмин рассказал, что бюджет лишь предварительный и администрация города продолжает искать источники для доходной части. «Работа будет вестись с региональными и федеральными органами власти. Плюс мы усилим работу с крупным бизнесом и предпринимательским сообществом», — пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.

Принятый бюджет сформирован без дефицита. Мера вынужденная. Главная цель — стабилизация объёма муниципального долга и снижение расходов на его обслуживание.

Роман РЫКОВ


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