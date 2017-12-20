Депутаты горсовета приняли бюджет Красноярска на три года вперёд

Источник: Вести - Красноярск

В 2018 году власти Красноярска смогут потратить чуть более 28 миллиардов рублей. Больше половины пойдёт на социальную сферу. Например, на капитальный ремонт аварийных, строительство и приобретение новых школ. Более пяти миллиардов в трёхлетнем периоде пойдут на подготовку к Универсиаде, аварийное жильё расселят, почти два миллиарда направят на автомагистрали.



«Строительство подъездного пути к ледовому дворцу “Платинум-Арена”, продолжить строительство транспортной развязки в микрорайоне “Тихие зори” и привести в нормативное состояние свыше 50 километров городских дорог», — сообщила руководитель департамента финансов администрации Красноярска Ирина Хаснутдинова.

За главный финансовый документ мегаполиса 26 депутатов проголосовали единогласно. Правда, с оговорками, которые рассмотрят при появлении дополнительных денег. «Каждый депутат бился за то, чтобы прошло его протокольное решение. Удивительно, что почти все пожелания были включены», — отметила председатель Красноярского горсовета Татьяна Казанова.