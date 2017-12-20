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06:23 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске наградили авторов лучших проектов ремонта краевых дворов

Власти отметили студентов-архитекторов и их преподавателей.

В дальневосточной столице наградили студентов-архитекторов, которые разрабатывали дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных территорий. В правительстве Хабаровского края отметили тех, по чьим идеям реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды».

Награждение по итогам конкурса дизайнерских проектов «Формула комфорта» прошло в Тихоокеанском государственном университете. Студенты боролись в номинациях «Комфортные пешеходные зоны», «Лучшее световое решение», «Лучшее решение на сложном рельефе» и других. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, дипломы и подарки получили 19 человек, среди них — не только учащиеся, но и преподаватели Института архитектуры и дизайна ТОГУ.

«Молодые профессионалы сегодня показывают высший пилотаж в качестве выполняемых работ. Дизайн-проекты, разработанные ребятами, активно применялись жителями края при благоустройстве своих дворовых территорий. Благодарю всех за проделанную работу и надеюсь, что и в дальнейшем мы совместными усилиями продолжим делать наш край комфортнее и современнее», — озвучил и. о. заместителя председателя правительства края Дарий Тюрин.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году в рамках «Формирования комфортной городской среды» отремонтировали 169 дворовых и 29 общественных территорий, а также поработали над большой трансформацией парка «Динамо» в дальневосточной столице. В итоге регион стал одним из лучших в России по показателям реализации федерального проекта. Сейчас в краевом центре уже утвердили перечень территорий, которые отремонтируют до 2022 года.

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