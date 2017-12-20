Долгострой на улице Славянской во Владивостоке сдали в эксплуатацию

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края выдала заключение о соответствии в отношении многоквартирного дома по ул. Славянской, 17 во Владивостоке. На основании этого документа застройщик обратился в администрацию Владивостока, где 18 декабря ему было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Теперь дом по Славянской, 17, блок-секция 7 (1-ая очередь строительства) будет исключён из перечня объектов, где были нарушены права дольщиков. Это позволит нам пересмотреть очередной раз реестр пострадавших граждан в сторону уменьшения», — отметил руководитель инспекции Михаил Заиченко.

Напомним, строительство дома по Славянской, 17 началось в 2007 году, но уже в 2008-м разрешение на строительство было отменено, так как отсутствовал градостроительный план земельного участка.

Впоследствии застройщик — ООО ПСК «Восток-Строй» — допустил ряд нарушений градостроительного законодательства: надстроил дополнительный жилой 11-этаж в седьмой блок-секции 1-й очереди строительства, во 2-й очереди строительства — дополнительный жилой 11-этаж и мансардный этаж. Средства дольщиков привлекались при отсутствии у застройщика разрешения на строительство дома, а также без регистрации договоров долевого участия.

«При активной поддержке специалистов краевой инспекции, а также администрации города была проделана большая работа по завершению строительства дома. Оказано содействие по подключению объекта к инженерным сетям, приведена в соответствие исходно-разрешительная и проектная документация, по которой получено положительное заключение экспертизы, оформлено разрешение на строительство», — сообщил Михаил Заиченко.