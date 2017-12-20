Долгострой на улице Славянской во Владивостоке сдали в эксплуатацию
Этот дом будет исключен из перечня объектов, где были нарушены права дольщиков.
Этот дом будет исключен из перечня объектов, где были нарушены права дольщиков.
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края выдала заключение о соответствии в отношении многоквартирного дома по ул. Славянской, 17 во Владивостоке. На основании этого документа застройщик обратился в администрацию Владивостока, где 18 декабря ему было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили ИА PrimaMedia в
«Теперь дом по Славянской, 17,
Впоследствии застройщик — ООО ПСК «Восток-Строй» — допустил ряд нарушений градостроительного законодательства: надстроил дополнительный жилой 11-этаж в седьмой
«При активной поддержке специалистов краевой инспекции, а также администрации города была проделана большая работа по завершению строительства дома. Оказано содействие по подключению объекта к инженерным сетям, приведена в соответствие
Отметим, в Приморском крае ведётся планомерная работа по защите прав обманутых дольщиков. Так, на минувшей неделе в новый дом въехали 36 семей граждан, чьи права были нарушены в Партизанске. Всего за пять лет в Приморье сданы в эксплуатацию 14 долгостроев, в свои квартиры заселились более 1,2 тысячи обманутых дольщиков.