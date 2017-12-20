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06:25 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае 85% федеральных автодорог соответствуют нормативам

По итогам прошедшего дорожно-строительного сезона Федеральное управление автодорог «Байкал» привело в соответствие с нормативными требованиями 85% федеральных дорог в Красноярском крае.

Источник: НИА Красноярск

В текущем году федеральные дорожники отремонтировали 140 километров, в том числе капитально — 25 километров, а также 7 мостовых сооружений.

Основной объем капитального ремонта коснулся двух участков федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (М-53 «Байкал») в районе границы Красноярского края и Кемеровской области общей протяженностью 20 километров. Всего на автодороге Р-255 «Сибирь» отремонтировано 108 километров, при этом более 50 километров отремонтировано вблизи Красноярска, сообщили в пресс-службе Федерального управления автомобильных дорог «Байкал».

Также продолжились работы по приведению в нормативное состояние федеральной трассы Р-257 (М-54) «Енисей», соединяющей Красноярский край и Республику Хакасия. В общей сложности ремонт был выполнен на 32 километрах трассы в Балахтинском, Новоселовском и Минусинском районах.

Помимо этого для повышения безопасности на федеральной трассе «Енисей» вдоль поселков Слизнево и Молодежный установлено электроосвещение, а также началось строительство надземного пешеходного перехода возле поселка Молодежный.

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