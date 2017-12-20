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08:08 (мск), источник: Вести - Пермь

Бренд «Покупай пермское» ждет перезагрузка

Уральский мишка вновь появится на товарах, сделанных в Прикамье. Проект «Покупай пермское» получил вторую жизнь.

Решение возобновить поддержку местных производителей под популярным брендом приняли сегодня на совете по предпринимательству.

Правда, формат программы претерпит существенные изменения. 8 лет назад логотип «Покупай пермское» безвозмездно присвоили более 200 предприятий. Также они получили существенные скидки на аренду торговых помещений.

Елена Гилязова, вице-президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата»: «Пермские жители относятся с большим уважением к товарам пермского производства на рынках и в супермаркетах, и мы на сегодняшний день имеем целый ряд товаров очень высокого качества. Причем разных сегментов — будь то молочная, колбасная промышленность, кондитерская».

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Совет по предпринимательству стал площадкой, где представители власти, бизнеса и общественности совместно решают проблемные вопросы. Один из острых — административные барьеры при реализации инвестпроектов, в частности при подключении к сетям инженерной инфраструктуры. Губернатор Максим Решетников поручил профильному заместителю детально проанализировать, где чаще всего происходит сбой: на уровне застройщика, органов власти или ресурсоснабжающих организаций. И к февралю будущего года составить так называемые дорожные карты по изменению ситуации.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «В этом году мы подписали два новых СПИКа, они дадут еще 11 млрд инвестиций и почти 500 рабочих мест. Запустили 4 производства на территориях — все это достаточно динамично развивается, однако, не секрет, что с точки зрения развития малого и среднего бизнеса не все благополучно. Я рассчитываю, что мы с вами регулярно будем встречаться и все эти вопросы обсуждать».

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