Бренд «Покупай пермское» ждет перезагрузка
Уральский мишка вновь появится на товарах, сделанных в Прикамье. Проект «Покупай пермское» получил вторую жизнь.
Уральский мишка вновь появится на товарах, сделанных в Прикамье. Проект «Покупай пермское» получил вторую жизнь.
Решение возобновить поддержку местных производителей под популярным брендом приняли сегодня на совете по предпринимательству.
Правда, формат программы претерпит существенные изменения. 8 лет назад логотип «Покупай пермское» безвозмездно присвоили более 200 предприятий. Также они получили существенные скидки на аренду торговых помещений.
Елена Гилязова,
Совет по предпринимательству стал площадкой, где представители власти, бизнеса и общественности совместно решают проблемные вопросы. Один из острых — административные барьеры при реализации инвестпроектов, в частности при подключении к сетям инженерной инфраструктуры. Губернатор Максим Решетников поручил профильному заместителю детально проанализировать, где чаще всего происходит сбой: на уровне застройщика, органов власти или ресурсоснабжающих организаций. И к февралю будущего года составить так называемые дорожные карты по изменению ситуации.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: «В этом году мы подписали два новых СПИКа, они дадут еще 11 млрд инвестиций и почти 500 рабочих мест. Запустили 4 производства на территориях — все это достаточно динамично развивается, однако, не секрет, что с точки зрения развития малого и среднего бизнеса не все благополучно. Я рассчитываю, что мы с вами регулярно будем встречаться и все эти вопросы обсуждать».