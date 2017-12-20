Новый надземный переход на трассе «Уфа-Аэропорт» откроют до конца года

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

В Кировском районе Уфы завершается строительство надземного пешеходного перехода над трассой «Уфа-Аэропорт» недалеко от микрорайона «Спутник», сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас здесь трудятся бригады специалистов — мостовиков и специализированная техника, ведутся отделочные работы.

«Объект будет востребован жителями активно развивающегося микрорайона, даст возможность разграничить пешеходный и транспортный потоки, и следовательно, обеспечит безопасность дорожного движения на данном участке скоростной магистрали», — подчеркнули в городской мэрии.