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09:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Какие места благоустроят в Екатеринбурге в ближайшие пять лет

Городские власти выбрали шесть территорий, которые приведут в порядок к 300-летию столицы Урала.

Муниципальная общественная комиссия выбрала территории, которые будут благоустраиваться в ближайшие пять лет, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

«В ходе опроса в мэрию поступило 874 заявочных анкеты, включающих в себя более трех тысяч предложений по развитию территорий, относящихся к категории общественных пространств», — отметил главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

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Из них Главархитектура выбрала 44 территории в границах Екатеринбурга для перспективного развития и благоустройства.

Шесть из них стали абсолютными лидерами народного голосования и будут обустраиваться в рамках федерального национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Эти территории получат бюджетное финансирование и будут благоустраиваться в рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга с 2018 по 2022 годы. По большинству из этих объектов уже есть оригинальные дизайнерские проекты либо разработанная проектная документация.

Вот их список:

*набережная Исети от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку.

*набережная Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО.

*сквер у оперного театра.

*сквер Попова.

*парк Зеленая роща.

*парк имени ХХII партсъезда.

Напомним также, что проект благоустройства набережной Исети был разработан в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В работе участвовали неравнодушные горожане.

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