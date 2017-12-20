Какие места благоустроят в Екатеринбурге в ближайшие пять лет
Городские власти выбрали шесть территорий, которые приведут в порядок к 300-летию столицы Урала.
Городские власти выбрали шесть территорий, которые приведут в порядок к 300-летию столицы Урала.
Муниципальная общественная комиссия выбрала территории, которые будут благоустраиваться в ближайшие пять лет, сообщили «АиФ-Урал» в
«В ходе опроса в мэрию поступило 874 заявочных анкеты, включающих в себя более трех тысяч предложений по развитию территорий, относящихся к категории общественных пространств», — отметил главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.
Из них Главархитектура выбрала 44 территории в границах Екатеринбурга для перспективного развития и благоустройства.
Шесть из них стали абсолютными лидерами народного голосования и будут обустраиваться в рамках федерального национального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Эти территории получат бюджетное финансирование и будут благоустраиваться в рамках подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга с 2018 по 2022 годы. По большинству из этих объектов уже есть оригинальные дизайнерские проекты либо разработанная проектная документация.
Вот их список:
*набережная Исети от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку.
*набережная Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО.
*сквер у оперного театра.
*сквер Попова.
*парк Зеленая роща.
*парк имени ХХII партсъезда.
Напомним также, что проект благоустройства набережной Исети был разработан в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В работе участвовали неравнодушные горожане.