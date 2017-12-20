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09:46 (мск), источник: АиФ Уфа

На трёх уфимских улицах построили новые ливнёвки

Сети ливневой канализации установили на улицах Российская, Тургенева и Ушакова.

По информации УЖКХ Орджоникидзевского района, в 2017 году на улицах Российская, Тургенева и Ушакова построены новые ливнёвки.

«Цель организации данных ливневок — водоотведение дождевых и талых вод с улично-дорожной сети района, предотвращение разрушения дорожного покрытия и подтопления придомовых территорий жилых домов», — сообщает пресс-служба мэрии города.

По Российской новая ливневка появилась на дороге и на дворовых проездах на участке от жилого дома № 16 до № 24. Для снижения риска подтопления домов частного сектора микрорайона Лопатино, сети ливневой канализации также построены по улицам Тургенева и Адмирала Ушакова до ж/д путей.

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