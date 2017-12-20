На трёх уфимских улицах построили новые ливнёвки

По информации УЖКХ Орджоникидзевского района, в 2017 году на улицах Российская, Тургенева и Ушакова построены новые ливнёвки .

По Российской новая ливневка появилась на дороге и на дворовых проездах на участке от жилого дома № 16 до № 24. Для снижения риска подтопления домов частного сектора микрорайона Лопатино, сети ливневой канализации также построены по улицам Тургенева и Адмирала Ушакова до ж/д путей.