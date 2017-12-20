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11:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В аэропорту «Платов» открыли новый рейс в Екатеринбург

20 декабря авиакомпания «Победа» выполнила первый рейс из «Платова» в Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

До конца весны перевозчик организует вылеты в этом направлении по средам, пятницам и воскресеньям, еженедельно.

Согласно расписанию, вылет из донской столицы — 00:50. Обратно из Екатеринбурга самолёт отправляется в 6:15, в Ростове он приземляется в 7:10. Полеты выполняются на воздушном судне Boeing 737−800.

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