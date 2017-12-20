В аэропорту «Платов» открыли новый рейс в Екатеринбург

До конца весны перевозчик организует вылеты в этом направлении по средам, пятницам и воскресеньям, еженедельно.

Согласно расписанию, вылет из донской столицы — 00:50. Обратно из Екатеринбурга самолёт отправляется в 6:15, в Ростове он приземляется в 7:10. Полеты выполняются на воздушном судне Boeing 737−800.