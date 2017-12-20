Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы стали чаще расплачиваться банковскими картами, об этом рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

За 9 месяцев 2017 года жители региона оплатили картами товары и услуги на общую сумму 203 млрд рублей, это на треть больше общего объема платежей по картам аналогичного показателя 2016 года (151 млрд рублей).

Всё чаще жители Новосибирской области используют банковские карты для оплаты покупок, а не для снятия наличных. По данным за девять месяцев 2017 года жители региона рассчитались картами 243 млн раз и сняли наличные 52 млн раз.

«Доля безналичных операций по картам растет вслед за развитием сети платежных терминалов. Их количество в организациях торговли и услуг увеличилось за год на 25% и составило, по данным на 1 октября 2017 года, 39,8 тыс. Люди привыкают рассчитываться картами, так как их принимает большинство магазинов, аптек и предприятий сервиса», — объяснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

По данным на 1 октября 2017 года, для жителей Новосибирской области выпущено 5,8 млн платежных карт, то есть больше чем по две карты на человека. Опрос, проведенный по заказу Банка России, показал, что в Сибири хотя бы одной картой владеет больше 85% взрослого населения.