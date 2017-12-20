На Куршской косе снесут незаконно построенный гостевой дом

Спорное здание располагалось на территории турбазы «Дюна». В апреле 2013 года гостевой дом сгорел, но арендатор участка реконструировал его, достроив еще несколько домиков (не пройдя при этом даже экологическую экспертизу). При этом договор аренды земельного участка к этому времени уже был расторгнут, а владельца домов обязали привести земельный участок в первоначальное состояние — снести самовольно возведенные строения и вывезти строительный мусор.