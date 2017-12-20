На Куршской косе снесут незаконно построенный гостевой дом
На Куршской косе снесут незаконно построенный гостевой дом. С просьбой признать его самовольной пристройкой в суд обратилось руководство национального парка, сообщает
На Куршской косе снесут незаконно построенный гостевой дом. С просьбой признать его самовольной пристройкой в суд обратилось руководство национального парка, сообщает
Спорное здание располагалось на территории турбазы «Дюна». В апреле 2013 года гостевой дом сгорел, но арендатор участка реконструировал его, достроив еще несколько домиков (не пройдя при этом даже экологическую экспертизу). При этом договор аренды земельного участка к этому времени уже был расторгнут, а владельца домов обязали привести земельный участок в первоначальное состояние — снести самовольно возведенные строения и вывезти строительный мусор.
«Впоследствии было зарегистрировано право собственности на объект, площадь которого после всех изменений составила 73,8 кв. м. В середине декабря 2016 года организация продала строение своему директору — гражданину S. Полагая, что строение было возведено незаконно, является самовольной постройкой и подлежит сносу, истец обратился в суд», — рассказали в
Суд подтвердил, что возведенная постройка является самовольной, а сделка — незаконной.
На то, чтобы снести дом, у нарушителей есть 10 дней (после вступления решения суда в законную силу).