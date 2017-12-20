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14:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В работе касс нескольких торговых сетей и заправок произошел сбой

По всей России наблюдается сбой в работе кассового оборудования в розничных сетях. О неполадках сообщили, в частности, в магазинах «Магнолия», «Магнит», DNS, а также на нескольких автозаправочных станциях. Точная причина сбоя пока не установлена, однако, предположительно, работать перестали фискальные накопители марки «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ “Измеритель”».

Источник: РИА "Новости"

«Штрих-М» подтвердил, что сегодня часть выпущенных им фискальных регистраторов «вошли в некорректный режим работы» и пообещал устранить неполадки «в кратчайшие сроки». В компании заявили, что проблемой занимаются 2,5 тыс. центров техобслуживания и 20 тыс. инженеров.

Сотрудник пресс-службы «Тринити» сообщил «Ъ», что ему ничего не известно о причастности компании к сбою в работе кассового оборудования в розничных сетях.

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрешила торговым точкам проводить расчеты без использования касс. ФНС пояснила, что после восстановления работоспособности магазины должны будут «сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки».
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На дверях некоторых магазинов «Магнолии» в Москве появились объявления о приостановке работы из-за кассового сбоя. Информацию «Ведомостям» подтвердил сооснователь сети Василий Тарадин. «Проблема с кассами, возник сбой в кассовых аппаратах, детальных данных пока нет», — уточнил он. Специалист отдела рекламы сети «Магнолия» сообщила «Ъ», что «закрыты не все магазины, около 20 не сбоят». Она пояснила, что проблема произошла из-за перегрузки кассовых накопителей «Штрих-М» и добавила, что магазины заработают в течение суток.

Из-за неполадок в работе кассового оборудования не работает и часть магазинов «Магнит», сообщил источник «РИА Новости». Пресс-секретарь сети «Магнит» Алла Демина, однако, заявила «Ъ», что информация агентства недостоверна: «Магазины не закрывались, и мы не понимаем, откуда у агентства эта информация».

Помимо этого сбой произошел и на нескольких автозаправочных станциях по всей стране, сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства, проблемы связаны с обновлением программного обеспечения производителей фискальной техники.

Неполадки зафиксировали на АЗС «Газпром нефти». По словам представителя компании, регистраторы отключились при полностью исправном оборудовании, причины произошедшего пока не установлены. «Полное восстановление прогнозируется в течение нескольких часов», — добавили в пресс-службе компании.

Представитель «Роснефти» рассказал «Интерфаксу», что из-за сбоя нарушилась работа касс на части АЗС в дочерних обществах «Башнефть-Розница», «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт», что привело к приостановке продаж нефтепродуктов. «Значительная часть АЗС к настоящему времени восстановила свою работу. Завершить мероприятия планируется в течение дня», — уточнили в компании. По информации агентства, в ночь на четверг возникли проблемы и у АЗС ЛУКОЙЛа.

О неполадках в работе касс рассказал и совладелец сети по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев. Он написал на странице в Facebook, что причиной сбоя стал отказ фискальных накопителей «Штрих-М-01Ф». Аппараты этой же марки установлены на АЗС «Роснефти», а также в магазинах сетей «Пятерочка», «М. Видео».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как заявили «РИА Новости» в Group-IB, с неполадками в работе касс также столкнулись сети магазинов «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче» и «Автоштрих». «Скорее всего, проблема в прошивке нового ПО», — считают специалисты.

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