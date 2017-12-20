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12:48 (мск), источник: РИА Новости

Названы сроки возведения пролетов железнодорожной части моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости. Пролеты железнодорожной части моста в Крым начнут сооружать до конца зимы, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

Строители моста в Крым завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода, мостовое полотно длиной 17 километров от Тамани до Крыма полностью собрано. Одновременно строители продолжают работу над железнодорожной частью моста.

«До конца зимы строители планируют приступить к сооружению пролетов под железную дорогу над акваторией Керченского пролива», — сообщили в инфоцентре.

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Укрупнительная сборка пролетных строений железнодорожной части моста выполнена на пятую часть от проекта, отметили строители. К сегодняшнему дню полностью готово более половины всех опор под железную дорогу, сообщили в инфоцентре.

В конце августа прошла операция по установке железнодорожного арочного пролета весом более 6 тысяч тонн моста через Керченский пролив. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров был транспортирован с помощью плавопор к фарватерным опорам. Подъем арки на высоту 35 метров над уровнем воды с помощью мощных домкратов успешно завершился 29 августа, после чего конструкция была окончательно закреплена.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

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