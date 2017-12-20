В Омске депутаты горсовета выделили 134 млн рублей на зарплаты учителей
Деньги выделили по инициативе мэра Оксаны Фадиной.
Деньги выделили по инициативе мэра Оксаны Фадиной.
В Омске депутаты горсовета выделили 134 млн рублей на зарплаты учителей. Об этом сообщает
Сегодня, 20 декабря, прошло заседание Омского городского Совета. Депутаты обсудили изменения в бюджет города. Народные избранники приняли идею мэра Омска Оксаны Фадиной увеличить социальные расходы городской казны.
Так, на зарплаты педагогам дополнительного образования и работникам учреждений культуры выделили 134 млн рублей. Пассажирским предприятиям направят дополнительно свыше 20 млн рублей на компенсацию разницы между тарифом на муниципальные перевозки и стоимостью проезда для пассажиров.
Напомним, что в 2017 году доходы бюджета составляют 15,8 млрд рублей, а расходы — 16,6 млрд рублей.