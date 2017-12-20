В Омске депутаты горсовета выделили 134 млн рублей на зарплаты учителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 20 декабря, прошло заседание Омского городского Совета. Депутаты обсудили изменения в бюджет города. Народные избранники приняли идею мэра Омска Оксаны Фадиной увеличить социальные расходы городской казны.

Так, на зарплаты педагогам дополнительного образования и работникам учреждений культуры выделили 134 млн рублей. Пассажирским предприятиям направят дополнительно свыше 20 млн рублей на компенсацию разницы между тарифом на муниципальные перевозки и стоимостью проезда для пассажиров.