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12:57 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске депутаты горсовета выделили 134 млн рублей на зарплаты учителей

Деньги выделили по инициативе мэра Оксаны Фадиной.

В Омске депутаты горсовета выделили 134 млн рублей на зарплаты учителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 20 декабря, прошло заседание Омского городского Совета. Депутаты обсудили изменения в бюджет города. Народные избранники приняли идею мэра Омска Оксаны Фадиной увеличить социальные расходы городской казны.

Так, на зарплаты педагогам дополнительного образования и работникам учреждений культуры выделили 134 млн рублей. Пассажирским предприятиям направят дополнительно свыше 20 млн рублей на компенсацию разницы между тарифом на муниципальные перевозки и стоимостью проезда для пассажиров.

Напомним, что в 2017 году доходы бюджета составляют 15,8 млрд рублей, а расходы — 16,6 млрд рублей.

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