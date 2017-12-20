Омская область получила пять нефтезаводских пожарных машин

У техники вышел срок эксплуатации на предприятии, поэтому было принято решение о направлении ее в сельские районы. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что противопожарная техника есть только в 33% населенных пунктов региона.

«Эти автомобили помогут нам закрыть потребность в технике для нескольких населенных пунктов, где проживает более 16 тысяч жителей. Поэтому для Омской области получение пяти таких спецмашин является очень своевременным», — сказал Бурков.