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12:53 (мск), источник: СуперОмск

Омская область получила пять нефтезаводских пожарных машин

Правительство Омской области в дар от нефтезавода получило пять пожарных машин.

У техники вышел срок эксплуатации на предприятии, поэтому было принято решение о направлении ее в сельские районы. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что противопожарная техника есть только в 33% населенных пунктов региона.

«Эти автомобили помогут нам закрыть потребность в технике для нескольких населенных пунктов, где проживает более 16 тысяч жителей. Поэтому для Омской области получение пяти таких спецмашин является очень своевременным», — сказал Бурков.

Генеральный директор нефтезавода Олег Белявский отметил, что подаренная техника еще долго будет служить в районах. По информации «СуперОмска», машины на предприятии практически не использовались, их состояние близко к заводскому.

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