Кому в Казахстане работодатели готовы платить более 1 млн тенге в месяц

Источник: Forbes.kz

Согласно данным Министерства национальной экономики РК, на сегодняшний день среднемесячная номинальная заработная плата одного казахстанского работника составляет 149 951 тенге.

Между тем, зарплату с шестью нулями готовы предложить менеджерам с опытом работы на руководящих должностях. Высокооплачиваемыми сотрудниками стали специалисты из таких сфер, как маркетинг, финансы, юриспруденция.

«Корпорации, предлагающие подобный уровень оклада, как правило, являются флагманами отрасли и готовы рассматривать кандидатов, достигших топ-уровня в своих специализациях и наивысших компетенций в различных бизнес-процессах», — говорится в релизе на основе результатов исследования холдинга.

Компании, предлагавшие заработную плату в размере 1 млн тенге, работают в отраслях FMCG, авиаперевозок, фармацевтике, телекоммуникаций и строительства.

Примечательно также, отметили в АНКОР, что наиболее востребованными в этом году оказались специалисты в области продаж, на втором месте — технические специалисты из различных отраслей, а замыкают тройку лидеров финансовые специалисты, такие как аудиторы, финансовые аналитики, главные бухгалтеры.

Оклад в размере от 500 тыс. тенге чаще всего предлагали специалистам в области продаж, управления персоналом, юриспруденции, управления активами, логистики, а также соискателям технических специализаций.