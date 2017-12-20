Кому в Казахстане работодатели готовы платить более 1 млн тенге в месяц
2% вакансий, принятых кадровым холдингом АНКОР в 2017 на рынке Казахстана, предполагали оклад в 1 млн тенге. Это на 1,5% больше, чем в прошлом году.
2% вакансий, принятых кадровым холдингом АНКОР в 2017 на рынке Казахстана, предполагали оклад в 1 млн тенге. Это на 1,5% больше, чем в прошлом году.
Согласно данным Министерства национальной экономики РК, на сегодняшний день среднемесячная номинальная заработная плата одного казахстанского работника составляет 149 951 тенге.
Между тем, зарплату с шестью нулями готовы предложить менеджерам с опытом работы на руководящих должностях. Высокооплачиваемыми сотрудниками стали специалисты из таких сфер, как маркетинг, финансы, юриспруденция.
«Корпорации, предлагающие подобный уровень оклада, как правило, являются флагманами отрасли и готовы рассматривать кандидатов, достигших
Компании, предлагавшие заработную плату в размере 1 млн тенге, работают в отраслях FMCG, авиаперевозок, фармацевтике, телекоммуникаций и строительства.
Примечательно также, отметили в АНКОР, что наиболее востребованными в этом году оказались специалисты в области продаж, на втором месте — технические специалисты из различных отраслей, а замыкают тройку лидеров финансовые специалисты, такие как аудиторы, финансовые аналитики, главные бухгалтеры.
Оклад в размере от 500 тыс. тенге чаще всего предлагали специалистам в области продаж, управления персоналом, юриспруденции, управления активами, логистики, а также соискателям технических специализаций.
— Ключевые специалисты — это стратегически ценный кадровый ресурс для любого бизнеса. Для них всегда есть предложения на рынке труда с наиболее выгодными условиями. Формируя надежный качественный кадровый резерв, работодатели делают осознанный выбор в пользу повышения эффективности и устойчивости бизнеса. В развитии