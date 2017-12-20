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15:57 (мск), источник: Forbes.kz

Кому в Казахстане работодатели готовы платить более 1 млн тенге в месяц

2% вакансий, принятых кадровым холдингом АНКОР в 2017 на рынке Казахстана, предполагали оклад в 1 млн тенге. Это на 1,5% больше, чем в прошлом году.

Источник: Forbes.kz

Согласно данным Министерства национальной экономики РК, на сегодняшний день среднемесячная номинальная заработная плата одного казахстанского работника составляет 149 951 тенге.

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Между тем, зарплату с шестью нулями готовы предложить менеджерам с опытом работы на руководящих должностях. Высокооплачиваемыми сотрудниками стали специалисты из таких сфер, как маркетинг, финансы, юриспруденция.

«Корпорации, предлагающие подобный уровень оклада, как правило, являются флагманами отрасли и готовы рассматривать кандидатов, достигших топ-уровня в своих специализациях и наивысших компетенций в различных бизнес-процессах», — говорится в релизе на основе результатов исследования холдинга.

Компании, предлагавшие заработную плату в размере 1 млн тенге, работают в отраслях FMCG, авиаперевозок, фармацевтике, телекоммуникаций и строительства.

Примечательно также, отметили в АНКОР, что наиболее востребованными в этом году оказались специалисты в области продаж, на втором месте — технические специалисты из различных отраслей, а замыкают тройку лидеров финансовые специалисты, такие как аудиторы, финансовые аналитики, главные бухгалтеры.

Оклад в размере от 500 тыс. тенге чаще всего предлагали специалистам в области продаж, управления персоналом, юриспруденции, управления активами, логистики, а также соискателям технических специализаций.

— Ключевые специалисты — это стратегически ценный кадровый ресурс для любого бизнеса. Для них всегда есть предложения на рынке труда с наиболее выгодными условиями. Формируя надежный качественный кадровый резерв, работодатели делают осознанный выбор в пользу повышения эффективности и устойчивости бизнеса. В развитии HR-стратегий компаний чувствуется уверенность. В прогнозах — дальнейший устойчивый рост бизнеса в выбранном направлении, — отметила Валерия Петрунина, директор кадрового холдинга АНКОР в Казахстане.

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