С 2018 года около 140 тысяч пенсионеров будут получать повышенные пенсии
Правительство решило предусмотреть следующие этапы валоризации пенсий по возрасту и инвалидности, установленных в период с 2012 по 31 марта 2017 года.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Правительство решило предусмотреть следующие этапы валоризации пенсий по возрасту и инвалидности, установленных в период с 2012 по 31 марта 2017 года.
Первый этап валоризации касается пенсий, назначенных в период 2012 — 2013 годов.
Следующий этап запланирован на 1 октября 2018 года, когда будут валоризированы пенсии, назначенные в период 2014 — 31 марта 2017 годов.
Благодаря валоризации 130 746 тысяч пенсионеров с нового года получат прибавку в 300 леев.
Для 21 264 бенефициаров пенсий по инвалидности пособие увеличится в среднем на 280 леев.