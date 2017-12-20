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14:29 (мск), источник: Publika.md

С 2018 года около 140 тысяч пенсионеров будут получать повышенные пенсии

Правительство решило предусмотреть следующие этапы валоризации пенсий по возрасту и инвалидности, установленных в период с 2012 по 31 марта 2017 года.

Источник: Publika.md
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Первый этап валоризации касается пенсий, назначенных в период 2012 — 2013 годов.

Следующий этап запланирован на 1 октября 2018 года, когда будут валоризированы пенсии, назначенные в период 2014 — 31 марта 2017 годов.

Благодаря валоризации 130 746 тысяч пенсионеров с нового года получат прибавку в 300 леев.

Для 21 264 бенефициаров пенсий по инвалидности пособие увеличится в среднем на 280 леев.

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