Гордума приняла бюджет Воронежа на 2018 год

Источник: Вести - Воронеж

Депутаты городской думы приняли во втором чтении бюджет Воронежа на 2018 год. Документ утвердили на заседании думы в среду, 20 декабря. Бюджет приняли с минимальным дефицитом в 34 млн рублей.

Согласно решению городской думы, доходы бюджета в 2018 году составят 16,24 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней — 7,7 млрд рублей, расходы — 16,27 млрд рублей. Дефицит — 34 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев отметил, что бюджет-2018 приняли практически в тех же параметрах, что и бюджет на текущий год. При этом в нем заложено достаточно средств на развитие — исполнение адресной инвестиционной программы и развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.

— Дефицит уменьшился до 34 млн рублей за счет сокращения долговой нагрузки на бюджет по обслуживанию ранее привлеченных кредитов. Значительную часть средств в следующем году мы направим на увеличение зарплат бюджетников, строительство двух школ на улицах Ильюшина и Острогожская, 638 млн рублей составит объем резервного фонда администрации города. Эти средства будут направлять в течение года на софинансирование строительства крупных объектов, — рассказал Андрей Соболев.