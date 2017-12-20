Свинина под запретом: в Калининграде вводится карантин по АЧС

Источник: Новый Калининград

«Установить с 18 декабря 2017 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории Калининградской области в личном подсобном хозяйстве гражданина Малыгина Виктора Дмитриевича, проживающего по адресу: поселок Совхозное, дом 17, квартира 5 муниципального образования городской округ “Город Калининград” Калининградской области».

В документе написано, что очаг АЧС находится во дворе частного дома по адресу: пос. Совхозное, дом 17, где у одной из свиней в личном подсобном хозяйстве Виктора Малыгина нашли вирус АЧС. Запрещается посещение этой территории посторонними (за исключением ветеринарных специалистов), въезд и выезд транспорта, убой всех видов животных, продажа кормов, животных и продуктов их убоя.

В границы первой угрожаемой зоны попала территория, расположенная в радиусе 5 километров от этого частного дома: юго-восточные границы от поселка Прегольский, далее по Правой набережной до перекрестка с Каштановой аллеей, затем по Каштановой аллее до ул. М. Борзова, далее по Борзова до улицы Советского проспекта и по Советскому проспекту до Большой окружной.

С этой территорией запрещено вывозить живых свиней, свиноводческую продукцию и сырье. Исключение — вывоз свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту (с высоким уровнем защиты от АЧС). На этой территории также нельзя продавать свиней и продукты, полученные от убоя свиней. Исключение — свиноводческая продукция промышленного изготовления. Кроме того, запрещается закупать свинину у населения. В границах этой зоны также нельзя заготавливать и вывозить за ее пределы свинину, сырье, продукты и отходы свиноводства.

Во вторую угрожаемую зону попадает весь Калининград в его административных границах за исключением домов 1, 1а, 2, 2 корпус 1−3, 3, 10 корпус 1 по улице Правая набережная.

В областном центре нельзя продавать свиней и продукты, полученные от их убоя. Исключение — продукция крупных промышленных предприятий. Под запретом оказываются сельхозярмарки любые другие мероприятия, связанные с передвижением, перемещением и скоплением свиней.

Запрещается также закупка свиней у населения городского округа, выгульное содержание свиней (в том числе под навесами). Калининградцам также нельзя будет посылать свинину непромышленного изготовления почтой.

Запрещается и вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 С. Исключения — хозяйства, отнесенные к III и IV компартментам защиты.

Как пояснил корреспонденту «Нового Калининграда» руководитель ассоциации мясопроизводителей Калининградской области Роман Есипов, сейчас принятые меры касаются только личных подсобных хозяйств калининградцев, а настоящие проблемы начнутся, если АЧС начнет распространяться по всей области и коснется всех крупных предприятий. «Вот тогда будет плохо. Тогда и необходимо производить уничтожение поголовья свиней, люди потеряют рабочие места и производство встанет колом», — пояснил Есипов.