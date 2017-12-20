Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
СМИ: Ветеран-афганец указал украинцу истинную цель ухода русских
Борт с 274 пассажирами не долетел до Парижа из-за утечки топлива
«Девочка с большими глазами»: СМИ о судьбе Натальи Вавиловой
Титов одним словом описал источник денег предвыборной кампании
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Необычное тело девушки было найдено на Кутузовском проспекте
32-летняя Утяшева надела откровенное платье - СМИ
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
15:50 (мск), источник: Новый Калининград

Свинина под запретом: в Калининграде вводится карантин по АЧС

Из-за обнаружения очага АЧС в поселке Совхозное в Калининграде вводится карантин. Проект соответствующего указа губернатора сейчас проходит экспертизу и опубликован на официальном сайте правительства области. Согласно проекту, в областном центре можно будет купить только свинину промышленного производства.

Источник: Новый Калининград

«Установить с 18 декабря 2017 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории Калининградской области в личном подсобном хозяйстве гражданина Малыгина Виктора Дмитриевича, проживающего по адресу: поселок Совхозное, дом 17, квартира 5 муниципального образования городской округ “Город Калининград” Калининградской области».

В документе написано, что очаг АЧС находится во дворе частного дома по адресу: пос. Совхозное, дом 17, где у одной из свиней в личном подсобном хозяйстве Виктора Малыгина нашли вирус АЧС. Запрещается посещение этой территории посторонними (за исключением ветеринарных специалистов), въезд и выезд транспорта, убой всех видов животных, продажа кормов, животных и продуктов их убоя.

В границы первой угрожаемой зоны попала территория, расположенная в радиусе 5 километров от этого частного дома: юго-восточные границы от поселка Прегольский, далее по Правой набережной до перекрестка с Каштановой аллеей, затем по Каштановой аллее до ул. М. Борзова, далее по Борзова до улицы Советского проспекта и по Советскому проспекту до Большой окружной.

С этой территорией запрещено вывозить живых свиней, свиноводческую продукцию и сырье. Исключение — вывоз свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту (с высоким уровнем защиты от АЧС). На этой территории также нельзя продавать свиней и продукты, полученные от убоя свиней. Исключение — свиноводческая продукция промышленного изготовления. Кроме того, запрещается закупать свинину у населения. В границах этой зоны также нельзя заготавливать и вывозить за ее пределы свинину, сырье, продукты и отходы свиноводства.

Во вторую угрожаемую зону попадает весь Калининград в его административных границах за исключением домов 1, 1а, 2, 2 корпус 1−3, 3, 10 корпус 1 по улице Правая набережная.

В областном центре нельзя продавать свиней и продукты, полученные от их убоя. Исключение — продукция крупных промышленных предприятий. Под запретом оказываются сельхозярмарки любые другие мероприятия, связанные с передвижением, перемещением и скоплением свиней.

Запрещается также закупка свиней у населения городского округа, выгульное содержание свиней (в том числе под навесами). Калининградцам также нельзя будет посылать свинину непромышленного изготовления почтой.

Запрещается и вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 С. Исключения — хозяйства, отнесенные к III и IV компартментам защиты.

Как пояснил корреспонденту «Нового Калининграда» руководитель ассоциации мясопроизводителей Калининградской области Роман Есипов, сейчас принятые меры касаются только личных подсобных хозяйств калининградцев, а настоящие проблемы начнутся, если АЧС начнет распространяться по всей области и коснется всех крупных предприятий. «Вот тогда будет плохо. Тогда и необходимо производить уничтожение поголовья свиней, люди потеряют рабочие места и производство встанет колом», — пояснил Есипов.

На территории Калининграда теперь можно будет купить только продукцию крупных промышленных предприятия. «Продавать смогут только предприятия с высоким уровнем защиты от АЧС, по сути — крупные предприятия», — сказал глава ассоциации.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: очень много слов, лихие 2010-е и халявная ель
По всей России наблюдается сбой в работе кассового оборудования
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Ипотеку сделают доступной для половины российских семей
Операторы мобильной связи начали отменять роуминг в регионах РФ
Отстранение российских паралимпийцев от Игр оставлено в силе
Генпрокуратура начала проверку всех дел о шпионских устройствах
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
В работе касс нескольких торговых сетей и заправок произошел сбой Популярные сетевые магазины не могут обслуживать покупателей. Что случилось
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь