Свинина под запретом: в Калининграде вводится карантин по АЧС

«Установить с 18 декабря 2017 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории Калининградской области в личном подсобном хозяйстве гражданина Малыгина Виктора Дмитриевича, проживающего по адресу: поселок Совхозное, дом 17, квартира 5 муниципального образования городской округ “Город Калининград” Калининградской области».
В документе написано, что очаг АЧС находится во дворе частного дома по адресу: пос. Совхозное, дом 17, где у одной из свиней в личном подсобном хозяйстве Виктора Малыгина нашли вирус АЧС. Запрещается посещение этой территории посторонними (за исключением ветеринарных специалистов), въезд и выезд транспорта, убой всех видов животных, продажа кормов, животных и продуктов их убоя.
В границы первой угрожаемой зоны попала территория, расположенная в радиусе 5 километров от этого частного дома:
С этой территорией запрещено вывозить живых свиней, свиноводческую продукцию и сырье. Исключение — вывоз свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту (с высоким уровнем защиты от АЧС). На этой территории также нельзя продавать свиней и продукты, полученные от убоя свиней. Исключение — свиноводческая продукция промышленного изготовления. Кроме того, запрещается закупать свинину у населения. В границах этой зоны также нельзя заготавливать и вывозить за ее пределы свинину, сырье, продукты и отходы свиноводства.
В областном центре нельзя продавать свиней и продукты, полученные от их убоя. Исключение — продукция крупных промышленных предприятий. Под запретом оказываются сельхозярмарки любые другие мероприятия, связанные с передвижением, перемещением и скоплением свиней.
Запрещается также закупка свиней у населения городского округа, выгульное содержание свиней (в том числе под навесами). Калининградцам также нельзя будет посылать свинину непромышленного изготовления почтой.
Запрещается и вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 С. Исключения — хозяйства, отнесенные к III и IV компартментам защиты.
Как пояснил корреспонденту «Нового Калининграда» руководитель ассоциации мясопроизводителей Калининградской области Роман Есипов, сейчас принятые меры касаются только личных подсобных хозяйств калининградцев, а настоящие проблемы начнутся, если АЧС начнет распространяться по всей области и коснется всех крупных предприятий. «Вот тогда будет плохо. Тогда и необходимо производить уничтожение поголовья свиней, люди потеряют рабочие места и производство встанет колом», — пояснил Есипов.
На территории Калининграда теперь можно будет купить только продукцию крупных промышленных предприятия. «Продавать смогут только предприятия с высоким уровнем защиты от АЧС, по сути — крупные предприятия», — сказал глава ассоциации.