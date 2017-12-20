Источник: по всей территории Кубани фиксируются сбои кассового оборудования

«Сбои фиксируются на территории всего региона», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в то время, пока кассовая техника неисправна, организации могут работать без чеков.

«Никого не будут штрафовать за работу без кассы, пока сбой не будет устранен. Специалисты уже занимаются решением проблемы. После того, как ситуация будет разрешена, будут сформированы кассовые чеки с неотраженной кассовой выручкой за этот день», — добавил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным комментарием УФНС.

В универсаме «Магнит» (один из крупнейших ритейлеров РФ) в Краснодаре корр. ТАСС, представившемуся покупателем, сообщили, что сбой коснулся всех магазинов сети, не работал безналичный расчет, не было возможности напечатать чеки, но товар отпускался за наличный расчет. При этом в расположенном рядом магазине «Магнит-Косметик» (сеть магазинов бытовой химии и товаров для дома, принадлежащая той же компании) техника работает в штатном режиме.

Официальный комментарий компании получить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что 20 декабря в 01:00 мск произошел массовый сбой в работе онлайн-касс производителей «Штрих- М», «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ-Измеритель».

Он затронул порядка 9% рынка российского ритейла. Как сообщили в Федеральной налоговой службе, владельцы отказавших онлайн-касс не будут привлекаться к административной ответственности за расчеты без контрольно-кассовой техники, так как их вина отсутствует.