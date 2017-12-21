Мэрия Екатеринбурга озвучила сроки запуска повременного тарифа
Пассажирам предложат перейти на две системы оплаты.
Пассажирам предложат перейти на две системы оплаты.
Повременной тариф начнёт действовать в Екатеринбурге с 1 февраля 2018 года, сообщили «АиФ-Урал» в
При этом, как рассказал председатель комитета по транспорту Игорь Федотов, перейти на новый тариф все желающие смогут уже с 15 января. Как уже анонсировалось, повременных тарифов будет два: «30 минут за 28 рублей» и «60 минут на 40 рублей». Новые тарифы не отменяют уже существующие, на них могут перейти те, кто посчитает их более выгодными.
Напомним, что повременной тариф более трех месяцев: на муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах, а, а потом и на коммерческих перевозчиках. Результаты и отзывы, по словам чиновника, оказались положительными, а особых технических трудностей эксперимент не выявил. Планируется, что новый тариф станет полноценной альтернативой другим формам оплаты — «Екарте» и наличке.