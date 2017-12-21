Мэрия Екатеринбурга озвучила сроки запуска повременного тарифа

При этом, как рассказал председатель комитета по транспорту Игорь Федотов, перейти на новый тариф все желающие смогут уже с 15 января. Как уже анонсировалось, повременных тарифов будет два: «30 минут за 28 рублей» и «60 минут на 40 рублей». Новые тарифы не отменяют уже существующие, на них могут перейти те, кто посчитает их более выгодными.