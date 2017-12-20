Путин поручил повысить доступность жилья для россиян

Владимир Путин назвал стратегической задачей повышение доступности жилья для россиян. Об этом глава государства заявил на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Считаю, что мы вышли на такой уровень, обладаем такими ресурсами, чтобы ставить перед собой стратегическую, общенациональную задачу, а именно в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для наших граждан и прежде всего для молодых семей с детьми», — цитирует президента России ТАСС.

По словам Путина, на сегодняшний день 35 процентов семей в России имеют возможность улучшить свои жилищные условия, взяв кредит в банке. «К 2025 году их должно стать больше половины», — подчеркнул глава государства, напомнив, что еще в начале прошлого десятилетия таких семей насчитывалось менее пяти процентов. Как подчеркнул президент, по расчетам специалистов, для обеспечения потребности россиян необходимо каждый год вводить примерно 110−120 миллионов квадратных метров нового жилья.