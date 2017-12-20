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17:26 (мск), источник: m24.ru

Путин поручил повысить доступность жилья для россиян

По словам президента РФ, на сегодняшний день 35 процентов семей в России имеют возможность улучшить свои жилищные условия, взяв кредит в банке.

Владимир Путин назвал стратегической задачей повышение доступности жилья для россиян. Об этом глава государства заявил на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Считаю, что мы вышли на такой уровень, обладаем такими ресурсами, чтобы ставить перед собой стратегическую, общенациональную задачу, а именно в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для наших граждан и прежде всего для молодых семей с детьми», — цитирует президента России ТАСС.

По словам Путина, на сегодняшний день 35 процентов семей в России имеют возможность улучшить свои жилищные условия, взяв кредит в банке. «К 2025 году их должно стать больше половины», — подчеркнул глава государства, напомнив, что еще в начале прошлого десятилетия таких семей насчитывалось менее пяти процентов. Как подчеркнул президент, по расчетам специалистов, для обеспечения потребности россиян необходимо каждый год вводить примерно 110−120 миллионов квадратных метров нового жилья.

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Путин также объявил о росте ипотечного кредитования в России. Как отметил президент, в 2017 году выдадут более миллиона ипотечных кредитов на сумму в два триллиона рублей.

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