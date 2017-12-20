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20:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Биткойн-психоз доводит электросети до нервного напряжения

Скачок курса биткойна и рост популярности криптовалют среди массового потребителя привели к повальному увлечению майнингом, что стало вызывать опасения из-за растущих нагрузок на электросети. Некоторые эксперты прогнозируют, что при таких темпах роста уже к 2020 году майнинг будет потреблять столько же электроэнергии, сколько сейчас потребляется во всем мире. Впрочем, большинство аналитиков сходятся во мнении, что сети вполне смогут выдержать нынешний скачок потребления, а сама мода на майнинг, в том числе нелегальный, скоро может пойти на убыль по мере стабилизации курса биткойна и исчерпания ресурсов майнинга для массового пользователя.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На фоне многократного роста курса биткойна в этом году и перехода темы криптовалют из финансово-технологической сферы в массовую культуру все больше экспертов отмечают резкий рост энергопотребления благодаря все более активному майнингу криптовалют. По подсчетам исследователей из Digiconomist, только за последний месяц потребление электроэнергии всей инфраструктурой биткойна выросло на 25%.

Нынешний же объем годового потребления всей инфраструктурой биткойна составляет 35 ТВт/ч, что сопоставимо с годовым потреблением энергии такой страной, как Болгария, и превышает потребление электроэнергии такой страны, как Дания.

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Эксперты, наблюдающие за этим процессом, разделились на две группы: одни придерживаются алармистской позиции, считая, что геометрический рост энергопотребления при майнинге и поддержания работоспособности криптовалютной инфраструктуры продолжится. По их мнению, уже в ближайшее время это может угрожать глобальной электрической инфраструктуре. Уже упомянутая Digiconomist и обозреватели портала Zerohedge считают, что уже к 2020 году при майнинге будет потребляться электроэнергии столько же, сколько сейчас потребляется во всем мире. Другие же полагают, что динамика последних месяцев является временной. Эксперты, опрошенные The Washington Post, считают, что к указанному сроку общий объем энергопотребления при майнинге составит лишь около 1% от энергопотребления в США или 0,14% от общемирового уровня потребления.

Пока одни исследователи пытаются спрогнозировать, к каким последствиям приведет нынешняя массовая мода на майнинг, другие фиксируют страны и районы с наибольшей концентрацией майнинговых ферм.

В совместном исследовании Университета Кембриджа и Visa сообщается, что даже с учетом массовой моды на майнинг, распространившейся во многих странах мира, три четверти всех майнинговых мощностей сейчас находятся всего в двух странах — США и Китае. Причем явным мировым лидером является Китай с долей 58%, у США доля 16%. Исследователи подсчитали, что за все время с начала запуска биткойна майнерам всего мира удалось «добыть» криптовалюту на сумму около $2 млрд. По мере того как майнинговая лихорадка только начинала разгораться, в Китае уже стали создавать майнинговые фермы — предпочтение отдавалось отдаленным районам страны с низкими тарифами на электроэнергию. Так, например, значительный объем электропотребления при майнинге зафиксирован из сельских районов провинции Сычуань.

При этом исследователи отмечают, что непрозрачность этой «индустрии», а иногда и нелегальный майнинг не позволяют точно определить объемы потребляемой энергии и, таким образом, делать прогнозы о динамике. В исследовании Университета Кембриджа и Visa говорится, что во всем мире удалось зафиксировать источники электропотребления для майнинга общей мощностью минимум 232 МВт. При этом специалисты допускают, что если делать поправки на качество интернет-инфраструктуры, электросетей и допустить, что крупные майнеры используют новейшее оборудование для «добычи» биткойнов, общая мощность всей инфраструктуры биткойн может оцениваться уже в 462 МВт.

Евгений Хвостик

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
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