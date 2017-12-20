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17:26 (мск), источник: Вести - Калининград

Правительство Калининградской области предпринимает меры, чтобы не допустить роста цен за теплоэнергию

Председатель правительства — министр строительства и ЖКХ Калининградской области Максим Федосеев прокомментировал ситуацию по планируемого повышению цен за теплоэнергию для населения региона.

— В этот отопительный сезон многие регионы, в том числе и Калининградская область, столкнулись с нехваткой вагонов для регулярных поставок каменного угля. В течение последних месяцев значительно увеличился экспортный поток топлива, прежде всего, в Китай. Вагонный парк не справляется с такой нагрузкой. Кроме того, экспортные поставки поставщикам выгоднее. Всё это спровоцировало рост цены на этапе добычи ископаемого и его нехватку на внутреннем рынке.

По поручению губернатора Калининградской области муниципалитетам была оказана финансовая помощь для погашения долгов перед поставщиками. Принятые в сжатые сроки меры позволили нормализовать положение. С учетом угля, находящегося в пути, область обеспечена топливом более чем на 40 суток. Кроме того, в регионе есть необходимое количество угля для реализации его в розницу. В случае, если жителям его не продают, просим обращаться в министерство строительства и ЖКХ Калининградской области по телефонам: 599−365, 599−008 или на сайт minstroy39.ru.

Отдельное внимание обращаем на то, что в связи с резким ростом оптовых цен на уголь, увеличением платы провоза топлива и аренды вагонного состава изменится и тариф на теплоэнергию. Это будет касаться только теплоисточников, работающих на твердом топливе. Изменения наступят с июля следующего года.

Нельзя допустить существенного роста платы для жителей, поэтому правительством региона вместе с главами муниципальных образований принято следующее решение. Конкретно в данных муниципалитетах плата граждан за тепло с 1 июля 2018 года будет ограничена. Она будет меньше принимаемого там тарифа. Основную нагрузку за оплату межтарифной разницы на себя возьмет региональный и местный бюджеты. Данные меры позволят нам не допустить значительного роста цены за теплоэнергию для населения.

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