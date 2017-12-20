Росавиация сократила число чартеров на новогодние праздники

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в целях предотвращения ситуаций по образованию задержек и отмен рейсов авиакомпаниями из-за недостаточного количества воздушных судов и их резерва в Росавиации сбыла формирована рабочая группа с участием представителей Ростуризма. В её задачи входит рассмотрение и анализ технологических графиков оборота воздушных судов российских авиакомпаний на предмет их соответствия заявленным программам чартерных полетов в пункты иностранных государств.

Рабочей группой Росавиации приняты решения о сокращении новогодних международных чартерных программ полетов у шести авиакомпаний.

Читайте также Авиакомпании опоздают на чартеры

В результате принятых решений чартерная программа полетов Azur Air скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа «Роял Флайт» — на 5%. В адрес остальных компаний Росавиация направила уведомления о необходимости сокращения программы полетов: «Якутия» — на 30%, «Саратовские авиалинии» — на 30%, «Икар» — на 20%, «Северный Ветер» — на 30%. Обо всех решениях проинформирован Ростуризм.