Росавиация сократила число чартеров на новогодние праздники
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рабочая группа при Росавиации сократила международные чартерные программы шести авиакомпаний, в том числе Azur Air и Nordwind,
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рабочая группа при Росавиации сократила международные чартерные программы шести авиакомпаний, в том числе Azur Air и Nordwind,
Отмечается, что в целях предотвращения ситуаций по образованию задержек и отмен рейсов авиакомпаниями
Рабочей группой Росавиации приняты решения о сокращении новогодних международных чартерных программ полетов у шести авиакомпаний.
В результате принятых решений чартерная программа полетов Azur Air скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа «Роял Флайт» — на 5%. В адрес остальных компаний Росавиация направила уведомления о необходимости сокращения программы полетов: «Якутия» — на 30%, «Саратовские авиалинии» — на 30%, «Икар» — на 20%, «Северный Ветер» — на 30%. Обо всех решениях проинформирован Ростуризм.
В этих авиакомпаниях рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров.