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17:18 (мск), источник: РИА Новости

Росавиация сократила число чартеров на новогодние праздники

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Рабочая группа при Росавиации сократила международные чартерные программы шести авиакомпаний, в том числе Azur Air и Nordwind, из-за недостаточного количества самолетов в их парках, говорится в сообщении ведомства.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в целях предотвращения ситуаций по образованию задержек и отмен рейсов авиакомпаниями из-за недостаточного количества воздушных судов и их резерва в Росавиации сбыла формирована рабочая группа с участием представителей Ростуризма. В её задачи входит рассмотрение и анализ технологических графиков оборота воздушных судов российских авиакомпаний на предмет их соответствия заявленным программам чартерных полетов в пункты иностранных государств.

Рабочей группой Росавиации приняты решения о сокращении новогодних международных чартерных программ полетов у шести авиакомпаний.
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В результате принятых решений чартерная программа полетов Azur Air скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа «Роял Флайт» — на 5%. В адрес остальных компаний Росавиация направила уведомления о необходимости сокращения программы полетов: «Якутия» — на 30%, «Саратовские авиалинии» — на 30%, «Икар» — на 20%, «Северный Ветер» — на 30%. Обо всех решениях проинформирован Ростуризм.

В этих авиакомпаниях рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров.

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