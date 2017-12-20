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17:21 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан в 2018 году может получить суверенный кредитный рейтинг

Сейчас завершается процедура по привлечению Citibank в качестве финансового консультанта для получения суверенного рейтинга, сообщил заместитель премьер-министра, министр финансов Жамшид Кучкаров.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Узбекистан может получить суверенный кредитный рейтинг во второй половине 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя премьер-министра, министра финансов республики Жамшида Кучкарова.

«Думаю, в начале 2018 года будет принято постановление президента Узбекистана, предусматривающее меры по реализации “дорожной карты” для получения суверенного кредитного рейтинга. Во второй половине будущего года, думаю, мы можем получить рейтинг», — сказал Кучкаров в ходе заседания сессии Сената (верхней палаты парламента) республики.

Вице-премьер сообщил, что сейчас завершается процедура по привлечению Citibank в качестве финансового консультанта для получения суверенного рейтинга.

Ранее Кучкаров также заявлял, что правительство Узбекистана рассматривает суверенный рейтинг как один из способов диверсификации источников привлечения средств из-за рубежа. По его оценке, после получения суверенного рейтинга крупные компании и банки Узбекистана смогут получить аналогичный рейтинг и привлекать средства на рынке.

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