Узбекистан в 2018 году может получить суверенный кредитный рейтинг

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Узбекистан может получить суверенный кредитный рейтинг во второй половине 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя премьер-министра, министра финансов республики Жамшида Кучкарова.

«Думаю, в начале 2018 года будет принято постановление президента Узбекистана, предусматривающее меры по реализации “дорожной карты” для получения суверенного кредитного рейтинга. Во второй половине будущего года, думаю, мы можем получить рейтинг», — сказал Кучкаров в ходе заседания сессии Сената (верхней палаты парламента) республики.

Вице-премьер сообщил, что сейчас завершается процедура по привлечению Citibank в качестве финансового консультанта для получения суверенного рейтинга.