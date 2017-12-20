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18:31 (мск), источник: Volga News

В Самарской области может появиться завод по производству лифтов

В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами о строительстве завода по изготовлению лифтов в Самарской области. Об этом сообщил директор областного Фонда капитального ремонта Михаил Архипов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, возможно завод появится в Тольятти на территории опережающего развития. Михаил Архипов также рассказал, что в этом году по ускоренной программе в Самарской области заменили порядка 200 лифтовых кабин.

«Часть лифтов поставлены с рассрочкой оплаты на 3−5 лет, — говорит директор ФКР. — В следующем году мы планируем заменить еще около 300 лифтов».

Всего с 2015 по 2017 год в регионе по программе капитального ремонта лифтовое оборудование заменили в 150 многоэтажках. Там установили 640 новых кабин, это 10% от общего числа лифтов, которые требуют замены. Лифты изготовлены по современным технологиям, которые обеспечивают безопасность перевозки. Для удобства слабовидящих пассажиров кабины оснащают кнопками со шрифтом Брайля и голосовым оповещением.

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