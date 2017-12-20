В Самарской области может появиться завод по производству лифтов

Источник: РИА "Новости"

По его словам, возможно завод появится в Тольятти на территории опережающего развития. Михаил Архипов также рассказал, что в этом году по ускоренной программе в Самарской области заменили порядка 200 лифтовых кабин.

«Часть лифтов поставлены с рассрочкой оплаты на 3−5 лет, — говорит директор ФКР. — В следующем году мы планируем заменить еще около 300 лифтов».