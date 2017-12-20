Госдума продлила мораторий на проверки бизнеса в Крыму до марта 2019 года

Согласно внесенным правкам, в Крыму моратории на проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей продлен до 1 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба автора внесенных поправок — депутата Госдумы РФ Константина Бахарева.

По его словам, далеко не все государственные и муниципальные организации приведены в соответствие нормативам Российской Федерации.

«Период лицензирования в сфере образования продлен до 1 сентября 2018 года, в сфере здравоохранения — до 1 января 2019 года. До тех пор, пока в полной мере не будут реализованы запланированные мероприятия по доведению учреждений в этих и других сферах до федеральных норм и стандартов, проведение проверок представляется нецелесообразным, поскольку будет препятствовать нормальной работе этих учреждений», — пояснил Константин Бахарев.