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18:54 (мск), источник: РИА Крым

Госдума продлила мораторий на проверки бизнеса в Крыму до марта 2019 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Государственная Дума России внесла изменения в федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь».

Источник: РИА "Новости"

Согласно внесенным правкам, в Крыму моратории на проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей продлен до 1 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба автора внесенных поправок — депутата Госдумы РФ Константина Бахарева.

По его словам, далеко не все государственные и муниципальные организации приведены в соответствие нормативам Российской Федерации.

«Период лицензирования в сфере образования продлен до 1 сентября 2018 года, в сфере здравоохранения — до 1 января 2019 года. До тех пор, пока в полной мере не будут реализованы запланированные мероприятия по доведению учреждений в этих и других сферах до федеральных норм и стандартов, проведение проверок представляется нецелесообразным, поскольку будет препятствовать нормальной работе этих учреждений», — пояснил Константин Бахарев.

До принятия поправок, действие моратория оканчивалось 1 января 2018 года.

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