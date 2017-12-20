Не в кассу: почему произошел сбой кассовой техники по всей России

Источник: РИА "Новости"

У кого возникли проблемы с кассовыми аппаратами?

Сразу несколько крупных ретейлеров, в среду, 20 декабря, сообщили о сбоях в установленных в магазинах кассовых аппаратах​​. Сеть магазинов «Магнолия» в Москве из-за этого временно приостановила работу, были закрыты несколько магазинов сети «Магнит». О том, что сбой затронул несколько магазинов, сообщила и крупнейшая в России торговая группа X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Проблемы возникли и у магазинов одной из крупнейших в России сетей бытовой техники и электроники DNS. «Что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?» — написал в своем Facebook один из основателей ретейлера Дмитрий Алексеев. О сбоях также сообщила Национальная ассоциация участников сетевой торговли, которая объединяет ретейлейров Baon, Inventive Retail Group, Ideas4retail и др. Проблемы коснулись и интернет-ретейлеров, рассказал РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

Кроме того, из-за сбоя в работе кассовых аппаратов с проблемами столкнулись АЗС практически всех крупных нефтяных компаний и независимых продавцов топлива по всей России.

Мы пока не знаем, сколько станций пострадало, но очень много. Есть станции, которые остановлены полностью, есть те, на которых не работает только часть касс. Это заправки по всей стране. Евгений Аркуша Президент Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС)

О проблемах также заявили ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром нефть». Впрочем, уже к 18:00 мск​ все АЗС компании работали уже в нормальном режиме, уточнила вечером «Роснефть».

Что случилось с кассовыми аппаратами?

Проблемы, как следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС), были зафиксированы с кассовым оборудованием от АО «Штрих-М» и связанных с ним ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель» (среди учредителей — Марат Валиев, Юрий Хавкин, Андрей Сурин и др.).

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Из-за сбоя кассы не могли отправлять данные в ФНС, но они продолжали выдавать обычные бумажные чеки покупателям, объясняет гендиректор производителя онлайн-касс и оператора фискальных данных «Эвотор» Андрей Романенко. По словам Романенко, нервозность возникла из-за того, что сбой произошел ночью. Но уже в 10 утра ФНС выпустила письмо с разъяснениями, как вести себя в данной ситуации. В сообщении службы говорится, что в случае технического сбоя после восстановления работы кассы пользователи обязаны «сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки». Кроме того, служба обратила внимание, что в таких обстоятельствах пользователи кассы не привлекаются к административной ответственности, так как в соответствии ч. 1 и 4 ст. ​1.5 КоАП РФ «вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкоголя, нет».

Сети работают с новыми кассами только полгода и это первый существенный инцидент, отмечает Романенко.

В чем особенность новых касс?

Обязательное использование электронных касс вроде тех, что производит «Штрих-М», в России было введено с июля 2017 года. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в 2016 году.

Кассовые аппараты нового образца должны отправлять в ФНС все налоговые данные по каждой операции онлайн.

Для этого кассам необходимы фискальный накопитель и выход в интернет.

«Штрих-М» — один из крупнейших производителей, его техника занимает около 30% всех зарегистрированных в России касс, рассказывают РБК два игрока рынка. Однако сбой затронул далеко не все кассы этого производителя, подчеркивает один из собеседников РБК. Всего в России на конец 2017 года 470 тыс. налогоплательщиков зарегистрировали, по данным ФНС, 1,4 млн касс.

Что сломалось в кассовых аппаратах?

Ошибка была связана с недочетом в программном коде, поясняет Романенко. Эту проблему было запланировано решить автоматическим перепрограммированием касс на новую версию, выпущенную как раз 20 декабря 2017 года, уточнила «Штрих-М». По информации компании, все кассы, на которых было включено автоматическое обновление программного обеспечения, успешно прошли «перепрошивку» и избежали сбоя. В компании уточнили, что автоматическое обновление можно было отменить только вручную — в заводских настройках оно установлено по умолчанию.

​Все остальные производители на рынке уже проверили свое ПО на подобную ошибку, поэтому возникновение такого сбоя в будущем маловероятно, замечает Романенко. По его словам, перезагрузить и обновить информационные системы касс ретейлеры смогут самостоятельно до конца дня.

Сбой в кассовых аппаратах точно не был вызван взломом, подтвердил РБК представитель компании Group-IB​, занимающейся расследованием киберпреступлений.

Кто компенсирует простой магазинов и потерю выручки?

Ежемесячная выручка розничных продавцов превышает, по данным ФНС, 2 трлн руб.

То есть в день это более 66,7 млрд руб. Ежедневно кассы пробивают более 100 млн чеков.

Один небольшой магазин в фо​рмате «у дома» в регионе за сутки простоя может потерять около 1 тыс. чеков — это примерно 300 тыс. руб. без НДС, подсчитал гендиректор «INFOLine- Аналитики» Михаил Бурмистров.

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Если в договоре между ретейлером и производителем кассового оборудования нет положения, что производитель не несет ответственности за работу техники на устаревшем ПО, ретейлеры могут взыскать убытки, говорит юрист правового департамента HEADSConsulting Константин Ханин. Однако он отмечает, что, как показывает сложившаяся судебная практика, суды неохотно удовлетворяют исковые заявления о взыскании упущенной выгоды — денежных средств, которые компания могла бы заработать, если бы не произошедший сбой. Взыскание убытков будет непростым, согласна партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. Необходимо установить вину производителя и ее степень, а потом обосновать размер понесенных в связи со сбоем убытков. И даже если вина производителя будет установлена, на практике суды чаще всего снижают сумму исковых требований в меньшую сторону, так что многомиллиардных компенсаций ожидать не стоит, заключает Мостовая.

Ретейлер должен самостоятельно страховать такие риски: они могут быть связаны с отказом любого обеспечения — кассового оборудования, офисных систем, сотовых операторов, считает Алексей Федоров.

Ретейлеры пока не предъявляли претензий к «Штрих-М», заявил РБК руководитель направления «Фискальные регистраторы» компании Антон Толстокоров.

«Мы решили проблему, возникшую не по нашей вине, за несколько часов», — подчеркнул он. На вопрос РБК, планирует ли компания возмещать убытки, полученные ретейлерами из-за сбоя, Толстокоров отвечать отказался.

Пострадают ли потребители?

Если покупатель по какой-то причине все же не получил бумажный чек, Роспотребнадзор советует фиксировать процесс покупки дорогостоящих товаров на фото и видео или попросить оформить ему дополнительные документы, например выписать товарный чек.