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23:10 (мск), источник: BFM.ru

Илон Маск впервые опубликовал фото тяжелой ракеты Falcon Heavy

На снимках нет только носовой части и груза, который носитель должен будет отправить в космос.

Основатель SpaceX у себя в твиттере впервые опубликовал фотографии самой большой и тяжелой ракеты компании — Falcon Heavy. Всего на снимке 27 двигателей, по девять на каждом из трех ускорителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Маск написал, что сейчас ракета находится в ангаре на мысе Канаверал, во Флориде. На снимках нет только носовой части и груза, который носитель должен будет отправить в космос. Известно, что Falcon Heavy планируется для запуска уже в январе 2018 года. Ее созданием занималась огромная группа специалистов на протяжении семи лет, с 2011 года. Разработчики ракеты утверждают, что Falcon Heavy способна доставить на орбиту 64 тонны ценного груза.

Во время первого запуска ракеты Маск обещал отправить в космос автомобиль Tesla. Не исключено, что первый запуск Falcon Heavy может провалиться. Но глава SpaceX говорил, что для него победой будет даже тот исход, при котором ракета поднимется на безопасную высоту, если что-то пойдет не так.

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