Илон Маск впервые опубликовал фото тяжелой ракеты Falcon Heavy

Основатель SpaceX у себя в твиттере впервые опубликовал фотографии самой большой и тяжелой ракеты компании — Falcon Heavy. Всего на снимке 27 двигателей, по девять на каждом из трех ускорителей.

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Маск написал, что сейчас ракета находится в ангаре на мысе Канаверал, во Флориде. На снимках нет только носовой части и груза, который носитель должен будет отправить в космос. Известно, что Falcon Heavy планируется для запуска уже в январе 2018 года. Ее созданием занималась огромная группа специалистов на протяжении семи лет, с 2011 года. Разработчики ракеты утверждают, что Falcon Heavy способна доставить на орбиту 64 тонны ценного груза.