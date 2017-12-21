ГМК «Дальполиметалл» в Приморье возглавит новый руководитель
Об этом заявил врио губернатора края Андрей Тарасенко во время посещения предприятия.
Об этом заявил врио губернатора края Андрей Тарасенко во время посещения предприятия.
Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в среду, 20 декабря, посетил Дальнегорский
«Хорошее, интересное у вас предприятие, но долгое время в него ничего не вкладывали, нужно, конечно, новое оборудование закупать, привлекать новые технологии, хочется и плавильный цех восстановить. Нужен перспективный план развития. Сейчас у вас сменится руководитель, надеюсь, он будет дружить с коллективом и слышать его. Будем и с частниками разговаривать, чтобы помогали расширять производство», — заявил Андрей Тарасенко в ходе встречи с трудовым коллективом предприятия.
Справка: Дальполиметалл — одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска, основанное 120 лет назад. Сегодня это современный
Напомним также, что во время визита на Дальнегорский ГОК Андрей Тарасенко заявил, что нашел для Дальнегорского ГОКа нового собственника. Вместе с главой региона ГОК посетили представители потенциального покупателя предприятия — представители госкорпорации «Ростех».