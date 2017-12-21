ГМК «Дальполиметалл» в Приморье возглавит новый руководитель

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в среду, 20 декабря, посетил Дальнегорский горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл», где заявил, что производство нуждается в модернизации, а развитием предприятия займется новый руководитель, сообщает ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Хорошее, интересное у вас предприятие, но долгое время в него ничего не вкладывали, нужно, конечно, новое оборудование закупать, привлекать новые технологии, хочется и плавильный цех восстановить. Нужен перспективный план развития. Сейчас у вас сменится руководитель, надеюсь, он будет дружить с коллективом и слышать его. Будем и с частниками разговаривать, чтобы помогали расширять производство», — заявил Андрей Тарасенко в ходе встречи с трудовым коллективом предприятия.

Как рассказал врио губернатора, в ближайшем будущем ГМК «Дальполиметалл» возглавит новый руководитель. Сергей Ермаков останется на предприятии, но займет другую должность.

Справка: Дальполиметалл — одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска, основанное 120 лет назад. Сегодня это современный горно-металлургический комплекс, где трудятся более 1,5 тысяч человек. Ежегодно предприятие выпускает около 40 тысяч тонн свинцового и цинкового концентратов. Основной объем продукции экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.