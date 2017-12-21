Строительство дороги Комсомольск-Чегдомын будет ускорено
На участке
На участке
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил перенести сроки строительства трассы Комсомольск-на-Амуре-Могды-Чегдомын. Он принял решение об активизации строительных работ уже со следующего года, а не с 2019-го, как планировалось ранее.
Об этом он сообщил на итоговой
Наличие автомобильного сообщения — один из важнейших факторов развития района. Часть участков этой трассы, в том числе до поселка Герби, уже построены. Тем не менее, до завершения работ еще далеко — протяженность этой магистрали должна составить более 500 км. Для жителей района важно, чтоб побыстрее был «пробит» участок Сулук — Герби, чтобы там был хоть
«В этом году мы завершили строительство трассы
Глава региона взял этот вопрос на контроль. Одним из вариантов решения может стать закупка судна на воздушной подушке.
Обсуждались и другие вопросов, касающиеся развития транспортной отрасли в крае. В частности, глава региона рассказал о переговорах с авиакомпанией «Аврора», которая может зайти на рынок внутрирегиональных перевозок.