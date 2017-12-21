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03:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Строительство дороги Комсомольск-Чегдомын будет ускорено

На участке Сулук-Герби работы начнутся в следующем году.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил перенести сроки строительства трассы Комсомольск-на-Амуре-Могды-Чегдомын. Он принял решение об активизации строительных работ уже со следующего года, а не с 2019-го, как планировалось ранее.

Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции в ответ вопрос журналиста из Верхнебуреинского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Наличие автомобильного сообщения — один из важнейших факторов развития района. Часть участков этой трассы, в том числе до поселка Герби, уже построены. Тем не менее, до завершения работ еще далеко — протяженность этой магистрали должна составить более 500 км. Для жителей района важно, чтоб побыстрее был «пробит» участок Сулук — Герби, чтобы там был хоть какой-то проезд.
«В этом году мы завершили строительство трассы Лидога-Ванино, и поэтому можем высвободить финансы и технические возможности для строительства других краевых дорог. Я дам поручение нашим ведомствам по участку Сулук — Герби, чтобы сдвинули сроки строительства. Не будем дожидаться 2019 года и уже в следующем году обеспечим там проезд», — сообщил глава региона.

Журналист из Николаевска поднял вопрос об обеспечении транспортной доступности отдаленных населенных пунктов в Николаевском районе. Очень важно обеспечить проезд в села Нижнее Пронге, Лазарев и другие. Зимой добраться туда можно по ледовой переправе, а затем по зимнику. В межсезонье сделать это невозможно.


Глава региона взял этот вопрос на контроль. Одним из вариантов решения может стать закупка судна на воздушной подушке.

Обсуждались и другие вопросов, касающиеся развития транспортной отрасли в крае. В частности, глава региона рассказал о переговорах с авиакомпанией «Аврора», которая может зайти на рынок внутрирегиональных перевозок.

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Строительство дороги Комсомольск–Чегдомын будет ускорено
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