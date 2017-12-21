В Новосибирске построили самолет из композитных материалов
Новосибирские разработчики впервые построили самолет из композитных материалов.
Новосибирские разработчики впервые построили самолет из композитных материалов.
ТВС-2ДТС — это новый, усовершенствованный вариант знаменитого Ан-2 — легендарного «кукурузника». Самолет сохранил все преимущества Ан-2.
В первую очередь, способность стартовать и садиться на небольших грунтовых площадках.
Легковесные самолеты можно использовать в недоступных районах и в сельском хозяйстве, на Севере, для тушения пожаров, на службе МЧС для перевозки небольшого количества людей. Как предполагают специалисты, самолет может быть востребован как в санитарной и лесопожарной авиации, так и в Вооруженных силах РФ.
ТВС-2ДТС способен развивать скорость до 300 километров в час, совершать перелеты протяженностью до 4,5 тысяч километров и поднимать на борт 2,5 тонны груза.