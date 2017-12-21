В Новосибирске построили самолет из композитных материалов

Легковесные самолеты можно использовать в недоступных районах и в сельском хозяйстве, на Севере, для тушения пожаров, на службе МЧС для перевозки небольшого количества людей. Как предполагают специалисты, самолет может быть востребован как в санитарной и лесопожарной авиации, так и в Вооруженных силах РФ.