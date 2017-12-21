Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером»
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Девочки» созрели: фильм, заставивший зрителей падать в обморок
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Явлинский: Путин сказал, что пора заканчивать конфликт на Украине
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Пользователи Сети уличили Веру Брежневу в использовании фотошопа
Дакота Джонсон с матерью, отцом и бабушкой снялись для глянца
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
06:59 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске построили самолет из композитных материалов

Новосибирские разработчики впервые построили самолет из композитных материалов.

Источник: "Российская газета"

ТВС-2ДТС — это новый, усовершенствованный вариант знаменитого Ан-2 — легендарного «кукурузника». Самолет сохранил все преимущества Ан-2.

В первую очередь, способность стартовать и садиться на небольших грунтовых площадках.

Легковесные самолеты можно использовать в недоступных районах и в сельском хозяйстве, на Севере, для тушения пожаров, на службе МЧС для перевозки небольшого количества людей. Как предполагают специалисты, самолет может быть востребован как в санитарной и лесопожарной авиации, так и в Вооруженных силах РФ.

ТВС-2ДТС способен развивать скорость до 300 километров в час, совершать перелеты протяженностью до 4,5 тысяч километров и поднимать на борт 2,5 тонны груза.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 До Нового года рублю окажут поддержку
Трамп впервые одобрил поставки летального оружия на Украину
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Не в кассу: почему произошел сбой онлайн-касс по всей России
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Какие долги по налогам простят россиянам
США одобрили первые поставки летального оружия Киеву
Путин увеличил продолжительность прогулок для заключенных
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь