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07:05 (мск), источник: "Российская газета"

Сибиряки перестали бояться кредитов

Уровень доверия жителей страны к банкам растет одновременно с увеличением объема кредитования — об этом свидетельствует исследование ВЦИОМ. Хотя большинство россиян все еще не считает экономическую ситуацию благоприятной для получения крупных займов, общий объем кредитования растет.

По итогам первого полугодия 2017-го 29 процентов россиян назвали экономическую ситуацию благоприятной для совершения больших покупок, и это на шесть процентов больше аналогичного показателя начала года. В 2015-м же количество положительно оценивающих момент россиян не превышало 21 процента.

По мнению экспертов агентства, это говорит о том, что, несмотря на присутствующую «усталость от кризиса», население страны видит позитивные изменения.

Одновременно с этой тенденцией растет и уровень доверия к банкам: за год количество людей, рассматривающих возможность вклада денег на сберегательный счет, выросло с 33 до 54 процентов. Впрочем, индекс доверия к банкам еще далек от уровня 2014 года.

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Что касается крупных кредитов, то они все еще вызывают опасения у подавляющего большинства россиян — лишь 14 процентов готовы рассматривать возможность значительных займов. Однако общий объем кредитования растет.

Лидерами среди сибирских регионов стали Новосибирская область и Красноярский край — на них приходится по 132 миллиарда рублей. За ними следует Иркутская область с почти 110 миллиардами рублей. На третьем месте — Кемеровская область (99 миллиардов). А замыкает список Республика Алтай, где физлицам было выдано менее шести миллиардов рублей.

По данным Центробанка РФ, объем выданных физическим лицам кредитов на территории СФО за десять месяцев уходящего года составил свыше 773 миллиардов рублей.

Тем не менее даже здесь этот показатель выше на 1,2 миллиарда, чем за десять месяцев прошлого года. И такая ситуация характерна для всех без исключения регионов Сибири. Для примера: в Новосибирской области за тот же период было выдано 101,7 миллиарда рублей, а в Красноярском крае — 108,6 миллиарда.

Можно сделать вывод, что россияне чувствуют все большую уверенность в сложившейся экономической ситуации. Они пока не спешат брать в кредит крупные суммы, поэтому уверенный рост рынка кредитования обеспечивают относительно небольшие займы.

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