Какие производства открылись в Сибири после введения санкций

Источник: "Российская газета"

Прошло три года со дня введения экономических санкций между Россией и другими странами. Какие производства открылись за это время в Сибири?

Свои лекарства ближе к телу

В Новосибирском биотехнопарке инновационная компания СФМ-Фарм выпускает первый и единственный на сегодня в стране прямой фибринолитик «Тромбовазим». Его инъекционная форма успешно конкурирует с импортными аналогами, которые не только дороже в десятки раз, но и имеют опасные побочные действия, а в ряде стран вообще запрещены. Клинические исследования доказали эффективность новосибирской разработки, в частности, при инфаркте миокарда.

Еще один резидент биотехнопарка — компания «Ангиолайн» — производит продукцию для интервенционной кардиологии: коронарные стенты, баллонные катетеры, другие расходные материалы для диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. Компания приступила к строительству нового корпуса, в котором планирует выпускать эндоваскулярные медицинские инструменты для операций на сердце, головном мозге.

А в декабре текущего года в Медицинском промпарке запустили новое производство медицинских изделий для остеосинтеза. Проект реализован компанией «Альфа Медика». Инвестиционные вложения составили 30 миллионов рублей. Благодаря этому медицинские учреждения России будут обеспечены полной линейкой отечественных материалов для травматологии и ортопедии, а в дальнейшем планируется выход на международный рынок.

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Один из наиболее успешных примеров импортозамещения в Красноярском крае — «Бородинский ремонтно-механический завод» (РМЗ), входящий в структуру угольной компании СУЭК. За последние три года предприятие освоило выпуск спектра продукции, способной составить конкуренцию зарубежным производителям, от зубьев и траков на все виды импортных экскаваторов до выпуска шламовых насосов.

Сегодня компания полностью закрыла своей продукцией производственные потребности по многим позициям. Более того, появились заказы от других российских разрезов, в том числе за пределами Красноярского края. Совокупные инвестиции в обновление производства составили более 300 миллионов рублей.

Теперь завод нацелился на зарубежные рынки. К запуску в серию готовится разработка РМЗ и конструкторов из Новочеркасска — инновационный вентильно-индукторный двигатель. Ими предполагается заменить штатные импортные агрегаты мотор-колесо карьерных БелАЗов, часть из которых реализовать за пределами России.

Предприятий, обладающих такими технологиями, в мире всего три. На РМЗ рассказали, что после глубокой модернизации эффективность использования автомобилей повысилась на двадцать процентов, а потребление топлива сократилось почти на десять процентов. При этом использовать двигатель можно не только на карьерных самосвалах. Он универсальный, уже проведены испытания по его использованию на лентах по транспортировке угля и шагающих экскаваторах. Они показали большие возможности по снижению энергопотребления при росте производительности оборудования.

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От качотты до скаморцы

Пока в Европе обсуждают целесообразность санкций и антисанкций, в Алтайском крае и Республике Алтай успешно развиваются малые сыроварни. В сравнении с крупными сырзаводами, у «малышей» есть ряд очевидных преимуществ — экологически чистая молочная база, ручная работа. Продукцию можно найти в Барнауле, Белокурихе, Новосибирске и даже в Москве, в основном в ресторанах и некоторых торговых центрах.

Сыроварня Аллы и Александра Кокориных, одних из первопроходцев сельского туризма, была открыта в деревне Солоновка Смоленского района Алтайского края. Здесь делают в год по семь-восемь тонн сыров из коровьего и козьего молока. Особой популярностью у покупателей пользуются «Камамбер», «Бри», «Кротен».

Вадим Гросс держит в Горном Алтае полторы сотни коз различной породы, а в Тальменском районе Алтайского края — около восьмидесяти овец. В год производит до 1,5 тонн сыров. Коронные сорта — «Качотта» и «Сибириана», сваренные из козьего молока, а также овечий «Пекорино». А еще в гроссовском «Беловодье» делается лакомство для гурманов — «Морбье», полумягкий сыр из коровьего молока с угольной прослойкой.

Ремесленная сыроварня «Камлак», расположенная в Шебалинском районе Республики Алтай, выпускает итальянский сыр «Скаморца», традиционный греческий «Халлуми» и два варианта мягкого индийского «Панира». В год выходит порядка двенадцати тонн продукции.

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Вышли из изоляции

Барнаульское малое предприятие «Полимерпласт», выпускающее изолирующие материалы, в очень короткие сроки превратилось в крупнейшего производителя этого товара в стране.

Сегодня на его долю приходится около шестидесяти процентов всех электроизоляционных материалов, выпускаемых в России. За последние три года благодаря импортозамещению предприятие почти вдвое увеличило объемы производства и существенно потеснило китайскую изоленту на отечественном рынке. На треть барнаульские изоляционщики нарастили и экспортные поставки.

— Потребности рынка позволяют нам в десять раз увеличить объемы выпуска электроизоляционных материалов, чтобы полностью вытеснить китайскую продукцию. Но не хватает оборотных средств. На грант Фонда содействия инновациям мы запустили производство гидроизоляции для нефтегазопроводов. Сейчас осваиваем выпуск медицинского лейкопластыря и планируем оснастить еще одну линию по производству изоленты, — рассказал руководитель предприятия Олег Шелудяков.

Широкий захват

В Омской области на волне импортозамещения развернулось производство сельскохозяйственной техники. В прошлом году с поточных линий 25 предприятий сошло 3,6 тысячи единиц машин и механизмов на 1,9 миллиарда рублей. В 2017-м эти цифры вырастут еще на пятнадцать-двадцать процентов.

По данным регионального минсельхоза, за последний год аграрии Омской области приобрели 1 580 единиц техники, около половины — с использованием господдержки.

Трактора, сеялки, широкозахватные жатки, прицепы, почвообрабатывающие агрегаты и селекционное оборудование омичи отправляют в 45 регионов России, а также в Казахстан и Монголию. В этом году поставки сельхозтехники в Беларусь наладил Омский экспериментальный завод. Покупателям выгодно иметь дело с сибиряками — машины, запчасти и узлы доступнее по цене, а по качеству ничуть не хуже иностранных.