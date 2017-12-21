На дальневосточных верфях построят 10 судов
Сумма инвестиций составит 47 млрд рублей.
Сумма инвестиций составит 47 млрд рублей.
Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.
Судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка. Уже готовы заявки на 10 новых судов, сумма инвестиций — 47 млрд рублей. Об этом стало известно на заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока под председательством
Юрий Трутнев напомнил, что есть поручение президента РФ Владимира Путина о том, что 20% квот добычи предоставлены «на инвестиционные цели» — закупку новых судов рыбопромыслового флота с российских верфей, строительство объектов переработки водных биоресурсов. И на Дальнем Востоке уже есть результаты.
«Предварительные итоги подтверждают, что решение принято правильно. Уже есть заявки на десять новых судов, сумма инвестиций — 47 млрд рублей, и на создание 18-ти перерабатывающих предприятий, инвестиции составят почти 20 млрд рублей», — сообщил полпред.
«Этот механизм непрозрачен для рыбаков, поэтому вместо комиссионного отбора будет аукцион. Также в инвестиционные квоты мы включим среднетоннажные суда, что позволит загрузить верфи на Дальнем Востоке», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Кроме того, судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка. Комплекс мер уже прорабатывает министерство промышленности России.
«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», — подчеркнул руководитель региона.
Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.