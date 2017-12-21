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04:55 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На дальневосточных верфях построят 10 судов

Сумма инвестиций составит 47 млрд рублей.

Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.

Судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка. Уже готовы заявки на 10 новых судов, сумма инвестиций — 47 млрд рублей. Об этом стало известно на заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока под председательством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в среду, 20 декабря, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Юрий Трутнев напомнил, что есть поручение президента РФ Владимира Путина о том, что 20% квот добычи предоставлены «на инвестиционные цели» — закупку новых судов рыбопромыслового флота с российских верфей, строительство объектов переработки водных биоресурсов. И на Дальнем Востоке уже есть результаты.

«Предварительные итоги подтверждают, что решение принято правильно. Уже есть заявки на десять новых судов, сумма инвестиций — 47 млрд рублей, и на создание 18-ти перерабатывающих предприятий, инвестиции составят почти 20 млрд рублей», — сообщил полпред.

Также, по его словам, будет усовершенствована нормативная база. Например, сейчас, если квота не выбрана в полном объеме, то наступает комиссионный принцип отбора.

«Этот механизм непрозрачен для рыбаков, поэтому вместо комиссионного отбора будет аукцион. Также в инвестиционные квоты мы включим среднетоннажные суда, что позволит загрузить верфи на Дальнем Востоке», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Кроме того, судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка. Комплекс мер уже прорабатывает министерство промышленности России.

Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.

«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», — подчеркнул руководитель региона.

Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

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