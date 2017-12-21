На дальневосточных верфях построят 10 судов

Владивосток, 21 декабря, PrimaMedia.

Судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка. Уже готовы заявки на 10 новых судов, сумма инвестиций — 47 млрд рублей. Об этом стало известно на заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока под председательством вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в среду, 20 декабря, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Юрий Трутнев напомнил, что есть поручение президента РФ Владимира Путина о том, что 20% квот добычи предоставлены «на инвестиционные цели» — закупку новых судов рыбопромыслового флота с российских верфей, строительство объектов переработки водных биоресурсов. И на Дальнем Востоке уже есть результаты.

«Предварительные итоги подтверждают, что решение принято правильно. Уже есть заявки на десять новых судов, сумма инвестиций — 47 млрд рублей, и на создание 18-ти перерабатывающих предприятий, инвестиции составят почти 20 млрд рублей», — сообщил полпред.

Также, по его словам, будет усовершенствована нормативная база. Например, сейчас, если квота не выбрана в полном объеме, то наступает комиссионный принцип отбора.

«Этот механизм непрозрачен для рыбаков, поэтому вместо комиссионного отбора будет аукцион. Также в инвестиционные квоты мы включим среднетоннажные суда, что позволит загрузить верфи на Дальнем Востоке», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Кроме того, судостроению на Дальнем Востоке будет оказана государственная поддержка. Комплекс мер уже прорабатывает министерство промышленности России.

Отметим, ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.

«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», — подчеркнул руководитель региона.