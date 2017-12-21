85% федеральных трасс в регионе приведены в нормативное состояние
85% всех федеральных автодорог в Красноярском крае привели в нормативное состояние. Дорожные службы в этом году отремонтировали более 140 километров асфальта на трассах региона.
85% всех федеральных автодорог в Красноярском крае привели в нормативное состояние. Дорожные службы в этом году отремонтировали более 140 километров асфальта на трассах региона.
Основные силы в этом году были брошены на трассу Р-255 «Сибирь», в районе границы Кемеровской области и Красноярского края дорожники капитально отремонтировали 20 километров дороги. Всего на трассе обновили 108 километров асфальта, при этом более 50 — вблизи Красноярска.
Продолжились ремонтные работы и на трассе Р-257 «Енисей», дорога связывает между собой Красноярский край и Хакасию. Здесь заменили 32 километра асфальта. Вдоль посёлков Слизнево и Молодёжный обустроено освещение. Рядом с посёлком Молодёжный начато строительство надземного пешеходного перехода.
«Перед нами стоит уже другая задача — развитие федеральных трасс. Остался на южном направлении Р-257 “Енисей” нехороший участок — через реку Чегера. Там есть аварийный мостик и дорога не соответствует нормативам. В настоящее время там ведётся реконструкция, в 2018 году планируем открыть движение по новому двухкилометровому участку», — пояснил начальник федерального управления автодорог «Байкал» Сергей Аникин.
Также идёт строительство трассы в обход Канска. Сейчас рабочие сооружают земляное полотно и обустраивают опоры для нового моста через реку Кан. Дорогу откроют в 2020 году.
Владислав ТАМОШАУСКАС