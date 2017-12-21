85% федеральных трасс в регионе приведены в нормативное состояние

Источник: Вести - Красноярск

Основные силы в этом году были брошены на трассу Р-255 «Сибирь», в районе границы Кемеровской области и Красноярского края дорожники капитально отремонтировали 20 километров дороги. Всего на трассе обновили 108 километров асфальта, при этом более 50 — вблизи Красноярска.



Продолжились ремонтные работы и на трассе Р-257 «Енисей», дорога связывает между собой Красноярский край и Хакасию. Здесь заменили 32 километра асфальта. Вдоль посёлков Слизнево и Молодёжный обустроено освещение. Рядом с посёлком Молодёжный начато строительство надземного пешеходного перехода.



Всего в общей сложности дорожные службы отремонтировали 140 километров федеральных дорог края, из них капитально 25 километров, и семь мостов. К слову, несмотря на то, что 85% всех федеральных автодорог в регионе в нормативном состоянии, на трассах ещё остаются проблемные участки.