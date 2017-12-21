Богучанская ГЭС полностью введена в эксплуатацию
Богучанская ГЭС полностью введена в эксплуатацию. Электроэнергию для объединённой энергосистемы Сибири станция исправно подаёт уже пять лет. Одна из самых мощных в России даёт 3000 мегаватт.
Богучанская ГЭС полностью введена в эксплуатацию. Электроэнергию для объединённой энергосистемы Сибири станция исправно подаёт уже пять лет. Одна из самых мощных в России даёт 3000 мегаватт.
Накануне по плотине пустили и автомобили. Через Ангару по мостовому переходу ГЭС могут проезжать до двух тысяч машин в сутки. Для этого по гребню гидрообъекта проложили две асфальтовые полосы.