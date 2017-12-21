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05:26 (мск), источник: Вести - Красноярск

Богучанская ГЭС полностью введена в эксплуатацию

Богучанская ГЭС полностью введена в эксплуатацию. Электроэнергию для объединённой энергосистемы Сибири станция исправно подаёт уже пять лет. Одна из самых мощных в России даёт 3000 мегаватт.

Источник: Вести - Красноярск


Накануне по плотине пустили и автомобили. Через Ангару по мостовому переходу ГЭС могут проезжать до двух тысяч машин в сутки. Для этого по гребню гидрообъекта проложили две асфальтовые полосы.




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