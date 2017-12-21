Цех по ремонту и сборке троллейбусов откроют в Иркутске

Цех по ремонту и сборке троллейбусов планируется открыть в троллейбусном депо Иркутска. Как сообщает 20 декабря 2017 года пресс-служба администрация города, это позволит своевременно выявлять и устранять поломки, что увеличит срок эксплуатации машин. Подобное предприятие существовало в Иркутске около 15 лет назад.