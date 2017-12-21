Цех по ремонту и сборке троллейбусов откроют в Иркутске
В троллейбусном депо Иркутска планируется открыть цех по ремонту и сборке троллейбусов.
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В троллейбусном депо Иркутска планируется открыть цех по ремонту и сборке троллейбусов.
Цех по ремонту и сборке троллейбусов планируется открыть в троллейбусном депо Иркутска. Как сообщает 20 декабря 2017 года
В 2018 году в Иркутске планируют приобрести пять низкопольных троллейбусов и пять автобусов, решается вопрос о поставке 10 трамваев. Напомним, в 2017 году в МУП «Иркутскавтотранс» приобретен 21 автобус средней вместимости.
Парк подвижного состава муниципальных предприятий сейчас составляет 356 единиц: 215 автобусов, 67 трамваев и 74 троллейбуса.