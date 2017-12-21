Лососевая путина в Хабаровском крае в следующем году пройдет по новым правилам
Об этом на итоговой
Об этом на итоговой
Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.
Отдельное внимание на итоговой
Как рассказал Вячеслав Шпорт, 2017 год в целом для Дальнего Востока и для Хабаровского края в частности оказался неурожайным по рыбе. «По летней кете у нас получился сильный недобор. Предприятиями были взяты только 40 процентов от общего объема вылова. Осенняя путина немного выровняла положение, но не до конца», — отметил глава региона.
По информации комитета рыбного хозяйства края, всего в этом году было выловлено более 48 тысяч тонн лососевых. Это только 62 процента от плана. Такие показатели объясняются, прежде всего, природными явлениями. Существенное влияние оказало наводнение 2013 года. Горбуши практически не было, так как этот год считается неурожайным. В целом итоги рассмотрены вместе с отраслевой наукой, уже сформулированы необходимые предложения по сохранению и восстановлению популяции тихоокеанского лосося.
«Проанализировав ситуацию с добычей лосося в Амурском лимане и реке Амур, в следующем сезоне мы планируем усилить работу по ведению государственного надзора в области рыболовства. Необходимо оберегать нерестилища, проводить регулярные рейды. Наша главная задача — сохранить популяцию лосося и обеспечить доступной красной рыбой население края», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.
Так, со следующего года промысловики смогут использовать орудия лова не более 150 метров в длину. Для традиционного рыболовства коренных народов Севера — 75 метров, для любительской и спортивной рыбалки можно будет использовать сети не более 35 метров. При этом будет увеличено расстояние между плавными сетями до одного километра. Также предлагается уменьшить длину ставных сетей.
Планируемый вылов тихоокеанских лососей в 2018 году составит около 70 тысяч тонн. Промысел будет вестись в бассейне реки Амур и в подзоне Приморье (Советско-Гаванский и Ванинский районы).