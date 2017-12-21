Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером»
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
«Девочки» созрели: фильм, заставивший зрителей падать в обморок
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Пользователи Сети уличили Веру Брежневу в использовании фотошопа
Дакота Джонсон с матерью, отцом и бабушкой снялись для глянца
Боевой опыт Сирии: Конструкторы России создали гантрак «Самум»
В Сети Запада сравнили фигуры гимнасток РФ и США
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
05:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Лососевая путина в Хабаровском крае в следующем году пройдет по новым правилам

Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал губернатор Вячеслав Шпорт.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 декабря, AmurMedia.

Отдельное внимание на итоговой пресс-конференции губернатора края Вячеслава Шпорта было уделено дальнейшему развитию промысла тихоокеанских лососей в бассейне реки Амур. Глава региона отметил, для сохранения популяции красной рыбы, путину-2018 необходимо проводить уже по новым правилам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.

Как рассказал Вячеслав Шпорт, 2017 год в целом для Дальнего Востока и для Хабаровского края в частности оказался неурожайным по рыбе. «По летней кете у нас получился сильный недобор. Предприятиями были взяты только 40 процентов от общего объема вылова. Осенняя путина немного выровняла положение, но не до конца», — отметил глава региона.

По информации комитета рыбного хозяйства края, всего в этом году было выловлено более 48 тысяч тонн лососевых. Это только 62 процента от плана. Такие показатели объясняются, прежде всего, природными явлениями. Существенное влияние оказало наводнение 2013 года. Горбуши практически не было, так как этот год считается неурожайным. В целом итоги рассмотрены вместе с отраслевой наукой, уже сформулированы необходимые предложения по сохранению и восстановлению популяции тихоокеанского лосося.

«Проанализировав ситуацию с добычей лосося в Амурском лимане и реке Амур, в следующем сезоне мы планируем усилить работу по ведению государственного надзора в области рыболовства. Необходимо оберегать нерестилища, проводить регулярные рейды. Наша главная задача — сохранить популяцию лосося и обеспечить доступной красной рыбой население края», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

Напомним, в конце ноября на Дальневосточном научно-промысловом совете был принят целый ряд важных мер, касающихся рыбного промысла. Предложено резко ограничить использование плавных сетей и полностью запретить лов ставными сетями. Однако правительство Хабаровского края вмешалось и настояло на введении существенных поправок в регулировании рыбалки в устье реки Амур.

Так, со следующего года промысловики смогут использовать орудия лова не более 150 метров в длину. Для традиционного рыболовства коренных народов Севера — 75 метров, для любительской и спортивной рыбалки можно будет использовать сети не более 35 метров. При этом будет увеличено расстояние между плавными сетями до одного километра. Также предлагается уменьшить длину ставных сетей.

Планируемый вылов тихоокеанских лососей в 2018 году составит около 70 тысяч тонн. Промысел будет вестись в бассейне реки Амур и в подзоне Приморье (Советско-Гаванский и Ванинский районы).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жителей Хабаровска приглашают принять участие в акции «Рождественский подарок»
Небольшой снег и относительно не холодно сегодня в Хабаровске
Кадыров ответил на включение его в санкционный список США
Не в кассу: почему произошел сбой онлайн-касс по всей России
«Ъ»: ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки
Минск объяснил отказ в поддержке резолюции ООН по Крыму
Какие долги по налогам простят россиянам
США одобрили первые поставки летального оружия Киеву
Путин увеличил продолжительность прогулок для заключенных
Спорт
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан Никто из тренеров и врачей, сопровождавших российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, не получит аккредитацию на Игры в Пхенчхане
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь