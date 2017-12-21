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08:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Галушка: Хочешь ловить рыбу на Дальнем Востоке — построй завод или купи российское судно

В среду во Владивостоке на заседании правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока рассмотрели первые заявки предприятий, готовых работать по новым правилам — получая инвестиционные квоты. Об этом сообщил глава минвостокразвития Александр Галушка.

Источник: Reuters

«Сегодня внедряется новый принцип для рыбной отрасли — “квоты под киль”. Хочешь ловить рыбу на Дальнем Востоке, сначала построй рыбоперерабатывающий завод либо на российских верфях купи судно», — сказал министр.

Прием заявок на инвестиционные квоты закончился в Росрыболовстве в начале декабря. Со всей территории России поступило 68 заявок, из которых 28 — с Дальнего Востока: 10 — на строительство новых судов и 18 — на создание рыбоперерабатывающих заводов в Приморье, Магадане, на Сахалине и Камчатке.

Объем планируемых инвестиций составляет порядка 64,5 млрд рублей: 48 млрд рублей — в строительство судов и 16,5 млрд рублей — в новые заводы. Все заявки от инвесторов будут подробно рассмотрены на соответствующей подкомиссии.

Дальний Восток на 82% формирует ресурсную базу рыбопроизводства в стране. В ДФО выпускают более 60% всех российских рыбных продуктов и консервов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

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