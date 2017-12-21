Галушка: Хочешь ловить рыбу на Дальнем Востоке — построй завод или купи российское судно

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«Сегодня внедряется новый принцип для рыбной отрасли — “квоты под киль”. Хочешь ловить рыбу на Дальнем Востоке, сначала построй рыбоперерабатывающий завод либо на российских верфях купи судно», — сказал министр.

Прием заявок на инвестиционные квоты закончился в Росрыболовстве в начале декабря. Со всей территории России поступило 68 заявок, из которых 28 — с Дальнего Востока: 10 — на строительство новых судов и 18 — на создание рыбоперерабатывающих заводов в Приморье, Магадане, на Сахалине и Камчатке.

Объем планируемых инвестиций составляет порядка 64,5 млрд рублей: 48 млрд рублей — в строительство судов и 16,5 млрд рублей — в новые заводы. Все заявки от инвесторов будут подробно рассмотрены на соответствующей подкомиссии.