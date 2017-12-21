Цыганский поселок на юго-западе Екатеринбурга застроят 32-этажными домами
Областной минстрой согласовал проект на реализацию комплексной застройки.
Областной минстрой согласовал проект на реализацию комплексной застройки.
Министерство строительства Свердловской области согласовало проект застройки цыганского поселка в
Документ был подписан еще 15 декабря этого года. Согласно приведенным характеристикам, как и утверждалось проектировщиком ранее, площадь застраиваемой территории составит 15 Га, где площадь жилого фонда составит 180 000 кв.м, а численность населения увеличится до 6 000 человек.
Увеличению такой плотностью будут способствовать возводимые многоэтажные дома этажностью от 20 до 32 этажей. Отдельно под нужды нового микрорайона построят школу на 1 100 мест, а для владельцев автомобилей подразумеваются два надземных многоярусных гаража вместимостью 439 и 299
Территория будет осваиваться в четыре этапа. В первую очередь начнут возводить дома вблизи улиц Московской, Расковой и Аллеи печатников. На второй очереди строительство затронет улиц Московскую, где также предполагается детский сад на 125 мест. Затем строители перейдут на застройку пересечения улиц Амундсена с Московской с возведением надземного паркинга. А после этого приступят к застройке остальной территории от Амундсена до Расковой, где построят школу и еще один детский сад также на 125 мест.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», на общественных слушаниях проект был поддержан местными жителями, которых в большей степени волновал вопрос о выкупе их земельных участков. В частности, о рыночной стоимости объектов. Застройщик в свою очередь пообещал индивидуальный подход к каждому собственнику.
Отметим, что против данного проекта выступил екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов, который считает, что данная застройка без доработки транспортных проходов по улице Циолковского послужит причиной транспортного коллапса в