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08:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Цыганский поселок на юго-западе Екатеринбурга застроят 32-этажными домами

Областной минстрой согласовал проект на реализацию комплексной застройки.

Министерство строительства Свердловской области согласовало проект застройки цыганского поселка в Юго-западном районе Екатеринбурга в районе улиц Амундсена, Расковой и Московская, сообщает в четверг, 21 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

Документ был подписан еще 15 декабря этого года. Согласно приведенным характеристикам, как и утверждалось проектировщиком ранее, площадь застраиваемой территории составит 15 Га, где площадь жилого фонда составит 180 000 кв.м, а численность населения увеличится до 6 000 человек.

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Увеличению такой плотностью будут способствовать возводимые многоэтажные дома этажностью от 20 до 32 этажей. Отдельно под нужды нового микрорайона построят школу на 1 100 мест, а для владельцев автомобилей подразумеваются два надземных многоярусных гаража вместимостью 439 и 299 машино-мест.

Территория будет осваиваться в четыре этапа. В первую очередь начнут возводить дома вблизи улиц Московской, Расковой и Аллеи печатников. На второй очереди строительство затронет улиц Московскую, где также предполагается детский сад на 125 мест. Затем строители перейдут на застройку пересечения улиц Амундсена с Московской с возведением надземного паркинга. А после этого приступят к застройке остальной территории от Амундсена до Расковой, где построят школу и еще один детский сад также на 125 мест.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», на общественных слушаниях проект был поддержан местными жителями, которых в большей степени волновал вопрос о выкупе их земельных участков. В частности, о рыночной стоимости объектов. Застройщик в свою очередь пообещал индивидуальный подход к каждому собственнику.

Отметим, что против данного проекта выступил екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов, который считает, что данная застройка без доработки транспортных проходов по улице Циолковского послужит причиной транспортного коллапса в Юго-западном районе города.

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